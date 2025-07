Korvpalli EM-i fännialale müüdi esimese päevaga tuhat lisapiletit

Teisipäeval tulid müüki korvpalli EM-i ajaks Riiga püstitatava fänniala Fanzone by Saku "kuues mees " üksikpiletid ning esimese päevaga soetasid korvpallisõbrad juba tuhat päevapiletit. Kõige populaarsemale ehk Eesti-Läti mängupäevale 29. augustil on alles vaid viimased piletid.

Korvpalliliidu peasekretäri Gerd Kiili sõnul toodi mängupäevade põhised üksikpiletid müüki põhjusel, et kõik eelmüüki pandud nädalapääsmed osteti ära vaid ühe ööpäevaga.

"Eesti fännid on tõeline kuues mees väljakul ja ootavad väga Riiga sõitu. Ka teisipäeval müüki tulnud üksikpileteid on ostetud pelgalt esimese päevaga juba tuhat."

Oodatult on kõige populaarsem päev reede, 29. august, mil Eesti läheb vastamisi võõrustajamaa Lätiga. Sinna on tänase lõuna seisuga alles veel vaid viimased üksikud piletid," märkis Kiili.

Korvpalliliidu peasekretär paneb fännidele südamele, et ka juhul kui eelmüügist on pilet ostetud, siis fännialale tuleb aegsasti kohale tulla, kuna Eesti fänne on Riias väga palju ja võivad tekkida pikad järjekorrad – telk mahutab maksimaalselt 2200 inimest ja sellest arvust rohkem inimesi telki ei mahu.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on nüüdseks, mil Eesti esimese mänguni jääb täpselt kuus nädalat, lõplikult paika saanud ka fänniala meelelahutusprogramm – esinejate rivvi lisandus Púr Múdd koos Grete Paiaga.

"Koostöös partneritega seisame hea selle eest, et Eesti korvpallisõbrad saaksid fännitelgis maksimaalselt hea elamuse – alates kosutavatest kodumaistest maitsetest ja igapäevasest korvpallistuudiost kuni peamurdmist pakkuvate mälumängude ja loomulikult armastatud eestimaiste artistideni," lisas Jaan Härms.