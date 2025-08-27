X!

Eesti sõudjad võitsid uue olümpiaala Balti meistrivõistlustel kaks medalit

Robin Hunt
Robin Hunt Autor/allikas: Marta Vaimand
Möödunud nädalavahetusel toimusid Leedus Klaipedas Baltimaade lahtised meistrivõistlused uuel olümpiaalal ehk rannasprindis, kus Eesti sõudjad võitsid kaks medalit.

Meeste ühepaadil jõudis finaali ja oli seal 1.29,09-ga teine Robin Hunt (Pärnu SK), kes on sellest suvest ka sama ala esimene Eesti meister. Balti meistriks krooniti leedulane Žygimantas Gališanskis (1.11,98), kolmandaks platseerus samuti leedulane Domantas Riauba, vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Naiste ühesel näitas pronksiväärilist sõitu tallinlanna Liisa-Marie Lääne, aeg 1.43,63. Kulla võitis 1.29,81-ga leedulanna Raminta Morkunaite Soome sõudja Eeva Karppineni (1.42,06) ees.

Segapaaride seas võistlusklassis CMix2x startisid ka Hunt ja Lääne, ent pidid tormisel merel paadi ümbermineku tõttu katkestama. Võit läks Leedu paatkonnale Dominykas Jancionis – Martyna Kazlauskaite (1.11,44).

"Startisime ideaalselt ja saime pöördessegi hästi. Seejärel saime hea laine ette, millest väljasõiduga jäime veidi hiljaks ning järgnes ootamatu ja üsna ränk ümberkäimine," rääkis Lääne ümberminekust.

Toimetaja: Maarja Värv

