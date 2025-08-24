X!

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Every Second Media
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga teises mänguvoorus leppis Manchester United võõrsil 1:1 viigiga Fulhami vastu, Everton alustas klubi uut ajastut võiduga.

Külalismeeskonnal Unitedil oli avapoolaja lõpus suurepärane võimalus juhtima minna, aga ManU kapten Bruno Fernandes saatis penalti kõrgelt üle lati. Vahetult enne löögi sooritamist põrkas ta kogemata kokku peakohtuniku Chris Kavanagh'ga ning oli seejärel nähtavalt pahur.

"Olin pahane. Penaltilööjana on sul omad rutiinid, omad asjad, mida teed. Olin pahane, sest kohtunik ei vabandanud, aga see ei ole vabandus möödalöögile. Tabasin palli lihtsalt halvasti, panin jala palli alla ja see lendas üle lati," kommenteeris portugallane hiljem.

Rodrigo Munizi nimele kantud omavärav viis ManU veerand tundi pärast teise poolaja algust juhtima, aga Emile Smith Rowe viigistas 73. minutil kohe pärast sisse vahetamist oma esimese puutega ning tagas kodumeeskonnale nõnda viigipunkti.

Koduväljakul üheksandal katsel ManU vastu lõpuks punkti kätte saanud Fulham on liigatabelis kahe punktiga 13., Manchesteri punane meeskond on ühe punktiga 16. kohal. Crystal Palace viigistas Nottingham Forestiga 1:1, tänavu 133 aastat kodustaadioniks olnud Goodison Parkiga hüvasti jätnud Everton teenis uuel koduväljakul Hill Dickinsoni staadionil 2:0 võidu Brightoni üle.

Toimetaja: Anders Nõmm

