Hiline omavärav päästis Barcelonale kolm punkti

Madridi Real tuleb väljakule pühapäeva hilisõhtul, kui võõral murul minnakse vastamisi Real Oviedoga.

Eelmise hooaja pronksmedalist Madridi Atletico jäi taas võiduta, kui kodus tehti 1:1 viik Elchega. Võõrustaja värava eest hoolitses Alexander Sorloth ning külaliste poolel sai jala valgeks Rafa Mir. Atletico alustas hooaega eelmisel nädalavahetusel 1:2 üllatuskaotusega Espanyolile.

Barcelona kirjutas nõnda tabelisse kolm punkti ning jätkab kahe vooru järel täiseduga.

Levante istus seejärel südikalt kaitses ning külalised suutsid mängu enda kasuks kallutada alles esimesel üleminutil, mil Lamine Yamali tsenderduse suunas omade võrku Levante keskkaitsja Unai Elgezabal Udondo.

Barcelona võitles teise poolaja esimesete minutitega välja viigi, kui täpsed olid Pedri ja Ferran Torres.

Koduväljakul mänginud Levantel kulus Barcelona puuri lahtimuukimiseks vaid 15 minutit ning avapoolaja lõpus suurendati vahe penalti abil kaheväravaliseks.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: