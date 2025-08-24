Hiline omavärav päästis Barcelonale kolm punkti
Hispaania jalgpalli kõrgliigas sai valitsev meister Barcelona raske 3:2 võidu tippseltskonda tõusnud Levante üle.
Koduväljakul mänginud Levantel kulus Barcelona puuri lahtimuukimiseks vaid 15 minutit ning avapoolaja lõpus suurendati vahe penalti abil kaheväravaliseks.
Barcelona võitles teise poolaja esimesete minutitega välja viigi, kui täpsed olid Pedri ja Ferran Torres.
Levante istus seejärel südikalt kaitses ning külalised suutsid mängu enda kasuks kallutada alles esimesel üleminutil, mil Lamine Yamali tsenderduse suunas omade võrku Levante keskkaitsja Unai Elgezabal Udondo.
Barcelona kirjutas nõnda tabelisse kolm punkti ning jätkab kahe vooru järel täiseduga.
Eelmise hooaja pronksmedalist Madridi Atletico jäi taas võiduta, kui kodus tehti 1:1 viik Elchega. Võõrustaja värava eest hoolitses Alexander Sorloth ning külaliste poolel sai jala valgeks Rafa Mir. Atletico alustas hooaega eelmisel nädalavahetusel 1:2 üllatuskaotusega Espanyolile.
Madridi Real tuleb väljakule pühapäeva hilisõhtul, kui võõral murul minnakse vastamisi Real Oviedoga.
Teised tulemused:
Mallorca - Celta Vigo 1:1
Betis - Alaves 1:0
