Ironmanil võistlevad noored triatleedid valmistuvad olümpiateekonnaks

Sel nädalavahetusel vallutavad Tallinna triatleedid, kui juba kümnendat korda jõuab IRONMANi üritus Eestisse. Reedel toimus pressikonverents, kus räägiti nii sündmusest endast kui ka noorte tulevikust.

Juubelisündmuse puhul on kavas mitmeid lisategevusi, näiteks toimub lastele suunatud triatlon, Selle aasta võistlustele on registreerunud rekordarv osalejaid ning peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on ka korralduses väike samm edasi tehtud.

"Kokku kõrvalsündmustega on meil ligi 5000 osalejat, 2200 välismaalt, 90-st erinevast riigist ja suures plaanis siis selliselt, et 1300 IRONMAN-i osalejat, 1800 70.3 osalejat ja siis 1500 IRONKIDS-i ja 500 Sunset Runi," sõnas Juhanson.

Eelmisel aastal ise stardis olnud endine triatleet andis teatepulga edasi järgmistele korraldusltiimi liikmetele. "Sel aastal starti ei lähe, eelmine aasta sai see lõbu tehtud. Sel aastal on meil tiimis projektijuht Aire, siis tema assistent Marin ja turundusjuht Kelly," sõnas peakorraldaja.

Lisaks avalikustati reedel uus Minu Sportlase projekt, kus kogutakse raha noorte triatleetide Liis Kapteni ning Gregor Rasva olümpiateekonna toetuseks. "Järgmisel aastal algab juba olümpiakvalifikatsiooni punktide kogumine ning põhiline eesmärk ongi siis häid punkte saada," sõnas Rasva.

Sügisest suunduvad nii Rasva kui ka Kapten Inglismaale õppima ning treenima.