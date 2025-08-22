Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

Baltimaade suurim triatlonifestival sai alguse juba 21. augustil, kui avati võistluskeskus ja spordimess Unibet Arenal.

"Ironman-sarja kümnendal toimumisaastal Eestis ootame osalema 5000 inimest. Sellise numbrini oleme jõudnud tänu heale koostööle oma partneritega ja vabatahtlikele. Suur aitäh kõigile, kes kümne aasta jooksul Ironmani sündmustesse Eestis panustanud on!" sõnas võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Ironmani võistlustel osaleb 3000 sportlast, kellest 2200 on väljastpoolt Eestit. Riikide lõikes on kahe distantsi peale kokku kõige rohkem osalejaid Eestist, seejärel Suurbritanniast ja Soomest. Täispikal distantsil on kõige rohkem osalejaid Suurbritanniast. Koos kaaslastega külastab võistlust 20 000 inimest. Ironman Tallinna täispikk distants on ühtlasi ka Soome meistrivõistluste distants ja Ironman 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste distants.

22. augustil algusega kell 17 leiavad aset Rocca al Mare Ironkids Tallinn jooksuvõistlused lastele Unibet Arena ümbruses, kuhu on oodata 1500 last. Lisaks põhivõistlusele toimub 22. augustil kell 20.30 viiekilomeetrine Sunset Run jooksuvõistlus, mille start on Stroomi Rannapargis.

23. augustil toimuv Ironman Tallinn võistlus algab kahel ringil toimuva 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsiga Stroomi rannast, jätkub 180-kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad kolmele ringile pealinnast välja Harku ja Saue valla teedele, ja lõpeb 42,2-kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist Stroomi ranna ja Unibet Arena vahel.

24. augustil toimub Ironman 70.3 Tallinn võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Võistluse finiš on Unibet Arena ees.

Ajakava

Reede, 22. august

17.00 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn – Unibet Arena

19.45 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinna autasustamine – Unibet Arena

20.30 – Sunset Run (5 km) – Stroomi rand

21.45 – Sunset Run autasustamine – Unibet Arena

Laupäev, 23. august – võistluspäev

06.20 – IRONMAN Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand

06.30 – IRONMAN Tallinna start – Stroomi rand

15.00 – IRONMAN Tallinna esimene lõpetaja – Unibet Arena

16.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad mehed) – Unibet Arena

17.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad naised) – Unibet Arena

Pühapäev, 24. august – võistluspäev

08.45 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO mehed) – Stroomi rand

08.48 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO naised) – Stroomi rand

08.50 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand

09.00–09.26 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (vanusegrupid) – Stroomi rand

09.26–09.29 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (võistkonnad) – Stroomi rand

12.15 – Esimene mees finišis – Unibet Arena

12.45 – Esimene naine finišis – Unibet Arena

12.30 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO mehed) – Unibet Arena

13.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO naised) – Unibet Arena

14.00 – Täispika distantsi Soome meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena

14.15 – IRONMAN Tallinna autasustamine ja IRONMAN MM-i pääsmete jagamine – Unibet Arena

18.30 – Poolpika distantsi Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena

19.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna autasustamine ja MM-pääsmete jagamine – Unibet Arena