X!

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

Triatlon
Ironman Tallinn 2024.
Ironman Tallinn 2024. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Triatlon

22.-24. augustil toimuv Ironman Tallinna triatlonifestival toob kohale rekordilised 5000 osalejat 90 riigist. Teiste hulgas tulevad ennast proovile panema ka Eesti parimad triatleedid. Tänavused võistlused tähistavad kümnendat aastat, mil Eestis peetakse Ironman-sarja kuuluvat triatlonivõistlust.

Baltimaade suurim triatlonifestival sai alguse juba 21. augustil, kui avati võistluskeskus ja spordimess Unibet Arenal.

"Ironman-sarja kümnendal toimumisaastal Eestis ootame osalema 5000 inimest. Sellise numbrini oleme jõudnud tänu heale koostööle oma partneritega ja vabatahtlikele. Suur aitäh kõigile, kes kümne aasta jooksul Ironmani sündmustesse Eestis panustanud on!" sõnas võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Ironmani võistlustel osaleb 3000 sportlast, kellest 2200 on väljastpoolt Eestit. Riikide lõikes on kahe distantsi peale kokku kõige rohkem osalejaid Eestist, seejärel Suurbritanniast ja Soomest. Täispikal distantsil on kõige rohkem osalejaid Suurbritanniast. Koos kaaslastega külastab võistlust 20 000 inimest. Ironman Tallinna täispikk distants on ühtlasi ka Soome meistrivõistluste distants ja Ironman 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste distants.

22. augustil algusega kell 17 leiavad aset Rocca al Mare Ironkids Tallinn jooksuvõistlused lastele Unibet Arena ümbruses, kuhu on oodata 1500 last. Lisaks põhivõistlusele toimub 22. augustil kell 20.30 viiekilomeetrine Sunset Run jooksuvõistlus, mille start on Stroomi Rannapargis.

23. augustil toimuv Ironman Tallinn võistlus algab kahel ringil toimuva 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsiga Stroomi rannast, jätkub 180-kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad kolmele ringile pealinnast välja Harku ja Saue valla teedele, ja lõpeb 42,2-kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist Stroomi ranna ja Unibet Arena vahel.

24. augustil toimub Ironman 70.3 Tallinn võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Võistluse finiš on Unibet Arena ees.

Ajakava

Reede, 22. august

17.00 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn – Unibet Arena
19.45 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinna autasustamine – Unibet Arena
20.30 – Sunset Run (5 km) – Stroomi rand
21.45 – Sunset Run autasustamine – Unibet Arena

Laupäev, 23. august – võistluspäev

06.20 – IRONMAN Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand
06.30 – IRONMAN Tallinna start – Stroomi rand
15.00 – IRONMAN Tallinna esimene lõpetaja – Unibet Arena
16.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad mehed) – Unibet Arena
17.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad naised) – Unibet Arena

Pühapäev, 24. august – võistluspäev

08.45 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO mehed) – Stroomi rand
08.48 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO naised) – Stroomi rand
08.50 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand
09.00–09.26 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (vanusegrupid) – Stroomi rand
09.26–09.29 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (võistkonnad) – Stroomi rand
12.15 – Esimene mees finišis – Unibet Arena
12.45 – Esimene naine finišis – Unibet Arena
12.30 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO mehed) – Unibet Arena
13.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO naised) – Unibet Arena
14.00 – Täispika distantsi Soome meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena
14.15 – IRONMAN Tallinna autasustamine ja IRONMAN MM-i pääsmete jagamine – Unibet Arena
18.30 – Poolpika distantsi Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena
19.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna autasustamine ja MM-pääsmete jagamine – Unibet Arena

Toimetaja: Maarja Värv

Täna otse
19.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus

viimased uudised

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

21.08

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo