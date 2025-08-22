Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid
22.-24. augustil toimuv Ironman Tallinna triatlonifestival toob kohale rekordilised 5000 osalejat 90 riigist. Teiste hulgas tulevad ennast proovile panema ka Eesti parimad triatleedid. Tänavused võistlused tähistavad kümnendat aastat, mil Eestis peetakse Ironman-sarja kuuluvat triatlonivõistlust.
Baltimaade suurim triatlonifestival sai alguse juba 21. augustil, kui avati võistluskeskus ja spordimess Unibet Arenal.
"Ironman-sarja kümnendal toimumisaastal Eestis ootame osalema 5000 inimest. Sellise numbrini oleme jõudnud tänu heale koostööle oma partneritega ja vabatahtlikele. Suur aitäh kõigile, kes kümne aasta jooksul Ironmani sündmustesse Eestis panustanud on!" sõnas võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.
Ironmani võistlustel osaleb 3000 sportlast, kellest 2200 on väljastpoolt Eestit. Riikide lõikes on kahe distantsi peale kokku kõige rohkem osalejaid Eestist, seejärel Suurbritanniast ja Soomest. Täispikal distantsil on kõige rohkem osalejaid Suurbritanniast. Koos kaaslastega külastab võistlust 20 000 inimest. Ironman Tallinna täispikk distants on ühtlasi ka Soome meistrivõistluste distants ja Ironman 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste distants.
22. augustil algusega kell 17 leiavad aset Rocca al Mare Ironkids Tallinn jooksuvõistlused lastele Unibet Arena ümbruses, kuhu on oodata 1500 last. Lisaks põhivõistlusele toimub 22. augustil kell 20.30 viiekilomeetrine Sunset Run jooksuvõistlus, mille start on Stroomi Rannapargis.
23. augustil toimuv Ironman Tallinn võistlus algab kahel ringil toimuva 3,8-kilomeetrise ujumisdistantsiga Stroomi rannast, jätkub 180-kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad kolmele ringile pealinnast välja Harku ja Saue valla teedele, ja lõpeb 42,2-kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist Stroomi ranna ja Unibet Arena vahel.
24. augustil toimub Ironman 70.3 Tallinn võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Võistluse finiš on Unibet Arena ees.
Ajakava
Reede, 22. august
17.00 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinn – Unibet Arena
19.45 – Rocca al Mare IRONKIDS Tallinna autasustamine – Unibet Arena
20.30 – Sunset Run (5 km) – Stroomi rand
21.45 – Sunset Run autasustamine – Unibet Arena
Laupäev, 23. august – võistluspäev
06.20 – IRONMAN Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand
06.30 – IRONMAN Tallinna start – Stroomi rand
15.00 – IRONMAN Tallinna esimene lõpetaja – Unibet Arena
16.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad mehed) – Unibet Arena
17.30 – IRONMAN Tallinna lilletseremoonia (harrastajad naised) – Unibet Arena
Pühapäev, 24. august – võistluspäev
08.45 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO mehed) – Stroomi rand
08.48 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (PRO naised) – Stroomi rand
08.50 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (parasportlased) – Stroomi rand
09.00–09.26 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (vanusegrupid) – Stroomi rand
09.26–09.29 – IRONMAN 70.3 Tallinna start (võistkonnad) – Stroomi rand
12.15 – Esimene mees finišis – Unibet Arena
12.45 – Esimene naine finišis – Unibet Arena
12.30 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO mehed) – Unibet Arena
13.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna lilletseremoonia (PRO naised) – Unibet Arena
14.00 – Täispika distantsi Soome meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena
14.15 – IRONMAN Tallinna autasustamine ja IRONMAN MM-i pääsmete jagamine – Unibet Arena
18.30 – Poolpika distantsi Eesti ja üliõpilaste meistrivõistluste autasustamine – Unibet Arena
19.00 – IRONMAN 70.3 Tallinna autasustamine ja MM-pääsmete jagamine – Unibet Arena
Toimetaja: Maarja Värv