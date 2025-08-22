Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

Stardid algavad Stroomi rannas kella 9.20-st ja kogu ülejäänud päevakava lükkub samuti kolme tunni võrra edasi. Finiš suletakse kell 3.00 pühapäeva hommikul. Pühapäevase IRONMAN 70.3 Tallinna võistluse ajakavas muudatusi ei ole.

Ironman Tallinna korraldustiim on viimased nädalad aktiivselt jälginud ilmaprognoosi. Kuna laupäevane prognoos lubab varahommikul ainult 5 soojakraadi, lükkub start kolm tundi edasi. Muudatused ajakavas ja liikluskorralduses on tehtud koostöös Tallinna linna ja Transpordiametiga.

Uuenenud ajakava leiab SIIT.

Korraldajad paluvad arvestada, et bussid sõidavad 23. augustil vabagraafiku alusel ning ümbersõidud on paljudel liinidel kolm tundi pikemad. Transport.tallinn.ee veebileht ei kajasta viimasel hetkel tulnud muudatuse tõttu sõiduplaane ega marsruute õigesti.

Laupäevase päeva algusest kuni pühapäeval kella 18-ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 8, 21, 21B, 25, 26, 37, 41, 41B, 42 ja 54.

23. augustil päeva algusest kuni kella 20.30-ni ja 24. augustil päeva algusest kuni kella 15-ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 27, 36 ja 61 ning avatakse ajutine bussiliin nr 77 Oja tee ja Harkujärve peatuse vahel.

23. augustil päeva algusest kuni kella 13-ni ja 24. august päeva algusest kuni kella 11-ni suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 35, 40 ja 66.

23. augustil päeva algusest kuni kella 20.30-ni ja 24. august 2025 päeva algusest kuni kella 15-ni katkestatakse töö bussiliinil nr 62.