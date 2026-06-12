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Triatleedid Kapten ja Rasva jahivad EM-il olümpiapunkte

Triatlon
Liis Kapten ja Gregor Rasva.
Liis Kapten ja Gregor Rasva. Autor/allikas: Reiko Kolatsk.
Triatlon

Sel nädalavahetusel toimuvad Hispaanias Tarragonas triatloni Euroopa meistrivõistlused. Laupäeval on stardis Liis Kapten ja Gregor Rasva, kes lähevad koguma olulisi olümpiapunkte.

Kaptenil ja Rasval lõppes hiljuti esimene ülikooliaasta Inglismaal Loughborough ülikoolis – maailma ühes parimas spordikeskuses, kus on aastate jooksul treeninud ja kasvanud kümned olümpiavõitjad ning maailmatasemel sportlased. Noored lähevad Euroopa meistrivõistlustele andma endast maksimumi ning püüdma olümpiapunkte, et kvalifitseeruda 2028. aastal Los Angeleses toimuvatele olümpiamängudele.

Kaptenil on enne nädalavahetuse võistlust enesetunne hea: "Trennid on sujunud hästi. Eelmisel nädalal lõppes eksamitega esimene kooliaasta, seega pinget on sealtpoolt nüüd kindlasti vähem. Kuna võistlus tuleb palav siis sain enne reisi ka korraliku kuumablokli tehtud ja usun et see tuleb siin suureks kasuks," sõnas ta. "Eesmärk on realiseerida sammud, mida olen treeningutel teinud ning olla 15 parema hulgas."

Rasva sõnul on ta vorm päris hea, kuid  enesetunne on eksamite ning koolistressi tõttu olnud paar nädalat allpool. "Peamine eesmärk on teha enda kohta hea ujumine ja ratas, sest see annab mulle võimaluse joosta ka triatlonis enda võimete kohaselt. Kohtade mõttes olen rahul 20 parema sekka tulles," selgitas Rasva. 

Võisteldakse olümpiadistantsil ehk läbida tuleb 1,5 kilomeetrit ujumist, 40 kilomeetrit ratast ning 10 kilomeetrit jooksu. 

Kapten stardib laupäeval Eesti aja järgi kell 16.30 ning Rasva kell 19.30. Võistlus on võimalik jälgida triathlonlive.tv vahendusel. 

Toimetaja: Henrik Laever

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