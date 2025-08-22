X!

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

sport
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
sport

21. augustil lahkus 79-aastasena meie seast endine Eesti koondise võrkpallur, koondnaiskonna treener ja spordijuht Ago Kalde (29.12.1945-21.08.2025).

Nõmmelt pärit Ago Kalde jõudis võrkpalli juurde suhteliselt hilja, 16-aastaselt, kirjutab võrkpalliliit oma järelhüüdes. Juba esimesel aastal tuli sidemängija rolli täitnud Kalde Tallinna noorte meistrivõistlustel hõbemedalile ja esindas ka toonast Lenini rajooni vabariiklikel turniiridel.

Abituriendina jäi Kalde silma Tallinna Dünamot juhendanud Oleg Salundile, kes kutsus andeka noore sidemängija oma võistkonda. Juba esimesel aastal tuli Kalde Eesti meistrivõistlustel pronksile.

1969. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi (TPedI) kehalise kasvatuse teaduskonda astudes jätkas ta oma karjääri teiste hulgas koos hilisema Nõukogude Liidu meistri Peeter Sepaga juba oma kodukooli lipu all. Kalde kuulus ka Ivan Dratšovi juhitud Tallinna Kalevi meeskonna koosseisu. Kuldsest 1968. aasta Nõukogude Liidu meistritiitlist jäi ta napilt ilma.

Kalde tipphetk mängijana oli 1970. aastal, kui ta tuli Tallinna Kalevi koosseisus Nõukogude Liidu meistriliigas neljandale kohale. 1971. aastal alustas ta Ivan Dratšovi toetusel treenerikarjääri Eesti koondnaiskonna ja Tallinna Kalevi ning hiljem ka Flora juhendajana.

Seitse aastat kestnud treenerikarjäär kulmineerus 1977. aastal Nõukogude Liidu noorsoomängudel saavutatud neljanda kohaga. Treenerikarjääri lõppedes töötas Kalde pealinnas erinevatel juhtivatel kohtadel, säilitades ikka kontakti spordiga.

1977-84 oli ta Tallinna Kalevi esimees, 1984-89 Tallinna Spordihalli direktor, 1989-2000 Tallinna Linnahalli direktor ning aastast 2004 kuni pensionile jäämiseni TTÜ spordiklubi juht.

Toimetaja: Anders Nõmm

Täna otse
19.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus

viimased uudised

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

21.08

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo