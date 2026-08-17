Siim-Sander Vene karjäär jätkub Itaalia kõrgliigas

"Meil on hea meel, et Siim saab meid aidata ja meie saame teda aidata - et see koos veedetud aeg oleks meile mõlemale võimalikult produktiivne," kommenteeris klubi peatreener Mario Fioretti.

"Ta toob meeskonda kogemust, kiirst ja mängutarkust. Loodame, et ta kohaneb kiirelt ja aitab meid nii treeningutel kui ka esimestes kontrollkohtumistes."

35-aastane Vene esindas viimati Leedu kõrgliigas Šiauliai klubi, aga on varasemalt korduvalt mänginud teises Itaalia võistkonnas Vareses: 2017/2018, 2019/2020 ja 2021/2022 hooajal.

Tegemist on juba teise eestlasega Derthonas, sest alates eelmisest hooajast kuulub võistkonda ka Joonas Riismaa.

Eelmise põhihooaja lõpetas Derthona liigas viiendal kohal. Veerandfinaalseerias tuli tunnistada aga Venezia paremust mängudega kolm-kaks.

Tänavu ootavad ees mängud ka FIBA Eurocupi sarjas