Rootsi kõrgliiga punane latern lõi Igonenile kolm väravat

Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Facebook/Degerfors IF
Eesti jalgpallikoonidse väravavahi Matvei Igoneni koduklubi Degerfors kaotas Rootsi kõrgliigas võõrsil punasele laternale Värnamole 2:3.

Seejuures tuli Degerfors kaks korda kaotusseisust välja, viigistades esimesel poolajal seisu 1:1 ja teisel poolajal 2:2 peale, aga ei suutnud enam vastata Värnamo 77. minutil löödud väravale, vahendab Soccernet.ee.

Värnamo tegi FlashScore'i andmetel 15 pealelööki, neist viis raamide vahele, mis tähendab, et Igonen sai kirja vaid kaks tõrjet.

Degerfors asub 16 meeskonna konkurentsis eelviimasel ja kolm punkti vähem kogunud Värnamo viimasel kohal. Liigast langevad hooaja lõppedes otse välja kaks viimast ja tagantpoolt kolmas siirdub üleminekumängudele. Praegu on esimesena joone peal Öster, kes edestab Degerforsi kolme punktiga.

Tänavu suvel klubiga liitunud Igonen on Degerforsi väravat kaitsenud viimases viies mängus, millest kaks on kaotatud 0:3, üks kaotatud 2:3 ja kaks mängitud 0:0 viiki.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

