Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

Kodupubliku rõõmuks võidutsesid seekord Läti kaksikvennad Lielbardised, teiseks sõitsid end hollandlaste paar Keuben-Rietman ja kolmandaks Belgia-Prantsuse paar Sanders-Vincent.

Gordejevi hinnangul läks esimene sõit suhteliselt hästi ning lõppes üheksanda kohaga ja väljavaated ka lõppkokkuvõttes kümne sisse tulla olid suured. "Võitlesime ka teises sõidus üheksanda koha pärast, kuid vea tõttu langesime korraks isegi kümne koha võrra tahapoole. Pingutuse tulemusel saime lõpuks sõidus 14. koha, misttõttu jäime napilt esikümnest välja. Kallis viga, kuid sel hooajal esimene ja loodetavasti viimane kord kui käpa maha panime," märkis Gordejev.

Läti osavõistluse 11. kohaga teenisid Gordejev – Lebreton sarjas 19 punkti ning tõusid 96 punktiga üldtabelis koha võrra, 14. positsioonile. Esimest positsiooni hoiavad sarjas endiselt Hermans – van den Bogaart 284 punktiga, teisel kohal asuvad 267 punktiga britid Wilkinson – Millard ja kolmandal prantslased Prunierid 259 punktiga. Suurima hüppe tegid etapivõiduga aga lätlased Lielbardised, kes on 241 punktiga neljandal kohal.

2025. aasta hooajal osalevad Gordejev ja Lebreton eeskätt maailmameistrivõistluste etappidel Euroopas, mis toimuvad maist septembrini.

Gordejev on kandnud Eesti ja Läti meistritiitlit ning pälvinud Eesti meeskonna liikmena ka külgkorvi motokrossi Rahvuste krossi hõbeda ja pronksi. 2022. aastal saavutas ta koos lätlasest paarimehe Kaspars Stupelisega MK-sarjas kaheksanda koha. 2024. aasta lõpus Gordejeviga koostööd alustanud Rodolphe Lebreton on mitmekordne Prantsusmaa meister ning 2024. aasta MM-sarja kuues mees.