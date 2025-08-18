X!

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

Gert Gordejev – Rodolphe Lebreton
Gert Gordejev – Rodolphe Lebreton
Lätis Madona krossirajal toimunud külgvankrikrossi maailmameistrivõistluste sarja seitsmendal osavõistlusel saavutas Eesti-Prantsuse võistluspaar Gert Gordejev – Rodolphe Lebreton kahe sõidu kokkuvõttes hooaja seni parima, 11. koha ning tõusis üldtabelis 14. positsioonile.

Kodupubliku rõõmuks võidutsesid seekord Läti kaksikvennad Lielbardised, teiseks sõitsid end hollandlaste paar Keuben-Rietman ja kolmandaks Belgia-Prantsuse paar Sanders-Vincent.

Gordejevi hinnangul läks esimene sõit suhteliselt hästi ning lõppes üheksanda kohaga ja väljavaated ka lõppkokkuvõttes kümne sisse tulla olid suured. "Võitlesime ka teises sõidus üheksanda koha pärast, kuid vea tõttu langesime korraks isegi kümne koha võrra tahapoole. Pingutuse tulemusel saime lõpuks sõidus 14. koha, misttõttu jäime napilt esikümnest välja. Kallis viga, kuid sel hooajal esimene ja loodetavasti viimane kord kui käpa maha panime," märkis Gordejev.

Läti osavõistluse 11. kohaga teenisid Gordejev – Lebreton sarjas 19 punkti ning tõusid 96 punktiga üldtabelis koha võrra, 14. positsioonile. Esimest positsiooni hoiavad sarjas endiselt Hermans – van den Bogaart 284 punktiga, teisel kohal asuvad 267 punktiga britid Wilkinson – Millard ja kolmandal prantslased Prunierid 259 punktiga. Suurima hüppe tegid etapivõiduga aga lätlased Lielbardised, kes on 241 punktiga neljandal kohal.

2025. aasta hooajal osalevad Gordejev ja Lebreton eeskätt maailmameistrivõistluste etappidel Euroopas, mis toimuvad maist septembrini.

Gordejev on kandnud Eesti ja Läti meistritiitlit ning pälvinud Eesti meeskonna liikmena ka külgkorvi motokrossi Rahvuste krossi hõbeda ja pronksi. 2022. aastal saavutas ta koos lätlasest paarimehe Kaspars Stupelisega MK-sarjas kaheksanda koha. 2024. aasta lõpus Gordejeviga koostööd alustanud Rodolphe Lebreton on mitmekordne Prantsusmaa meister ning 2024. aasta MM-sarja kuues mees.

Toimetaja: Anders Nõmm

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

