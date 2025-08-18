Maiko Tamm sõidab nädalavahetusel rallikrossi EM-etapil

"Juba eelmisel aastal oli plaan minna proovima mõnda Euroopa meistrivõistluste etappi, kuid ei mänginud välja," vahendab Autosport.ee sportlase sõnu. "Tänavu õnnestub plaan teoks teha."

Ford Fiestaga Euro RX1 klassis võistlev Tamm ütles, et esmane eesmärk on teada saada oma tase EM-konkurentsis. "Kindlasti võtame seda arvesse järgmise hooaja plaane tehes," lisas ta. Soomes on Euro RX1 klassis oodata võistlema 12 sõitjat.

Juunis Kymiringil toimunud Rally X etapil saavutas Tamm esikoha. "Ehkki tingimused oli sel võistlusel keerulised, rada mulle meeldib ja Rally X etapp andis ka teadmisi ja kogemusi, millest võib EM-etapil kasu olla."

Laupäeval ja pühapäeval toimuval Kymiringil toimuvast võistlusest teeb otseülekande rallikrossi MM/EM-sarja Youtube'i kanal.