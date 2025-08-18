X!

Maiko Tamm sõidab nädalavahetusel rallikrossi EM-etapil

Rallikross
Maiko Tamm
Maiko Tamm
Rallikross

Rally X Nordicu Põhjaliiga kolmanda kohaga lõpetanud Maiko Tamm stardib 23. ja 24. augustil Soomes Kymiringil toimuval rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapil.

"Juba eelmisel aastal oli plaan minna proovima mõnda Euroopa meistrivõistluste etappi, kuid ei mänginud välja," vahendab Autosport.ee sportlase sõnu. "Tänavu õnnestub plaan teoks teha."

Ford Fiestaga Euro RX1 klassis võistlev Tamm ütles, et esmane eesmärk on teada saada oma tase EM-konkurentsis. "Kindlasti võtame seda arvesse järgmise hooaja plaane tehes," lisas ta. Soomes on Euro RX1 klassis oodata võistlema 12 sõitjat.

Juunis Kymiringil toimunud Rally X etapil saavutas Tamm esikoha. "Ehkki tingimused oli sel võistlusel keerulised, rada mulle meeldib ja Rally X etapp andis ka teadmisi ja kogemusi, millest võib EM-etapil kasu olla."

Laupäeval ja pühapäeval toimuval Kymiringil toimuvast võistlusest teeb otseülekande rallikrossi MM/EM-sarja Youtube'i kanal.

Toimetaja: Anders Nõmm

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

