X!

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

Jalgpall
Roland Lukas
Roland Lukas Autor/allikas: Svetlana Valijeva
Jalgpall

Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FC Flora sõlmisid laenulepingu, mille alusel siirdub 19-aastane Roland Lukas Pärnu linna esindusmeeskonda. Laenuleping klubide vahel on sõlmitud hooaja lõpuni, mida on sobivuse korral võimalik pikendada ka uueks hooajaks.

"Olen väga tänulik, et Vaprus on mulle sellise võimaluse andnud ja annan endast kõik, et see ära tasuda. Otsustasin liituda Vaprusega, sest siin väärtustatakse head meeskonnavaimu ja töökust. Senisest hooajast on enim silma paistnud võitluslikkus ja see, et ükski mäng ei anta kergelt ära. Ka keerulisemates olukordades on näha ühtsust ja tahet lõpuni võidelda – see on omadus, mida hindan väga," sõnas Lukas pressiteate vahendusel.

"Isikliku eesmärgina soovin teenida mänguaega ja olla tiimile võimalikult kasulik. Meeskondlikus plaanis sooviks tabelis veel kõrgemale tõusta ja näidata stabiilseid esitusi igas mängus. Fännidele tahan öelda, et igal Vapruse mängul on teie toetus olnud tõesti vapustav. See energia jõuab mängijateni ning annab jõudu juurde. Ootan väga, et saaksin nüüd teie poolel väljakule joosta ja kõik väljakule jätta," lisas ta.

Spordidirektor Karl Palatu sõnas, et vigastuspausid, mida peavad Markkus Seppik ja Reimo Madissoo tingisid vajaduse tuua koosseisu sügavust ja konkurentsi juurde.

"Otsisime ambitsioonikat noort mängijat, kes on kõrgelt motiveeritud ja töökas ning valmis Premium liiga tasemel mängima. Rolandil on olemas omadused, mida ootame Pärnu Vapruse mängijatelt ning just seetõttu usume, et ta sobib meie meeskonda hästi. Tervitame Rolandit meie klubis ja soovime talle edu palliplatsil, et saaksime üheskoos meie fänne rõõmustada," rääkis Palatu.

Roland Lukas on esindanud Eesti U-19 koondist seitsmel korral ja löönud sinisärkide eest ühe värava. Premium liiga mänge Tallinna FC Flora ridades on talle kogunenud neli.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

17.08

Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

17.08

Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

17.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

17.08

Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

17.08

Tiitlikaitsja Barcelona alustas hooaega kindla võiduga

16.08

Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

sport.err.ee uudised

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

17.08

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

loetumad

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

17.08

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo