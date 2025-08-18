Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FC Flora sõlmisid laenulepingu, mille alusel siirdub 19-aastane Roland Lukas Pärnu linna esindusmeeskonda. Laenuleping klubide vahel on sõlmitud hooaja lõpuni, mida on sobivuse korral võimalik pikendada ka uueks hooajaks.

"Olen väga tänulik, et Vaprus on mulle sellise võimaluse andnud ja annan endast kõik, et see ära tasuda. Otsustasin liituda Vaprusega, sest siin väärtustatakse head meeskonnavaimu ja töökust. Senisest hooajast on enim silma paistnud võitluslikkus ja see, et ükski mäng ei anta kergelt ära. Ka keerulisemates olukordades on näha ühtsust ja tahet lõpuni võidelda – see on omadus, mida hindan väga," sõnas Lukas pressiteate vahendusel.

"Isikliku eesmärgina soovin teenida mänguaega ja olla tiimile võimalikult kasulik. Meeskondlikus plaanis sooviks tabelis veel kõrgemale tõusta ja näidata stabiilseid esitusi igas mängus. Fännidele tahan öelda, et igal Vapruse mängul on teie toetus olnud tõesti vapustav. See energia jõuab mängijateni ning annab jõudu juurde. Ootan väga, et saaksin nüüd teie poolel väljakule joosta ja kõik väljakule jätta," lisas ta.

Spordidirektor Karl Palatu sõnas, et vigastuspausid, mida peavad Markkus Seppik ja Reimo Madissoo tingisid vajaduse tuua koosseisu sügavust ja konkurentsi juurde.

"Otsisime ambitsioonikat noort mängijat, kes on kõrgelt motiveeritud ja töökas ning valmis Premium liiga tasemel mängima. Rolandil on olemas omadused, mida ootame Pärnu Vapruse mängijatelt ning just seetõttu usume, et ta sobib meie meeskonda hästi. Tervitame Rolandit meie klubis ja soovime talle edu palliplatsil, et saaksime üheskoos meie fänne rõõmustada," rääkis Palatu.

Roland Lukas on esindanud Eesti U-19 koondist seitsmel korral ja löönud sinisärkide eest ühe värava. Premium liiga mänge Tallinna FC Flora ridades on talle kogunenud neli.