Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

Paavo Nurmi maratoni viie kilomeetri jooksust võttis osa 425 ning poolmaratonist 1983 jooksjat.

Soome orienteerumisklubi Helsingin Suunnistajat esindav eestlanna Evely Kaasiku võidutses viie kilomeetri jooksul ajaga 18.00, distantsi üldvõit läks soomlasele Juuso Hakalale tulemusega 15.23. 10 kilomeetri distantsil võidutsesid Akseli Ruohola (0.30,42) ning Vilma Medici (0.40,54), maratonil pälvis esikoha Henri Asio (2:31.22), naistest oli kiireim Eeva Feuth (2:50.22).

39-aastase Nurme võidutulemus 21,1 kilomeetri pikkusel distantsil oli 1:06.56. Teise koha pälvinud kohalikku jooksjat Julius Taskineni edestas eestlane ligi kahe minutiga, Taskinen ületas lõpujoone ajaga 1.08.42, vahendab Marathon100.com .

