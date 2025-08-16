Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni
Eesti pikamaajooksja Tiidrek Nurme pälvis Soomes Turus toimunud Paavo Nurmi mängude poolmaratonis esikoha.
39-aastase Nurme võidutulemus 21,1 kilomeetri pikkusel distantsil oli 1:06.56. Teise koha pälvinud kohalikku jooksjat Julius Taskineni edestas eestlane ligi kahe minutiga, Taskinen ületas lõpujoone ajaga 1.08.42, vahendab Marathon100.com.
Kolmanda koha teenis parim naine, Alisa Vainio (1.10.51), kolmanda mehena ületas finišijoone Santeri Erola, kelle ajaks jäi 1:16.07. Eestlanna Maris Heinaru pälvis ajaga 1:23.27 naiste seas neljanda koha.
Soome orienteerumisklubi Helsingin Suunnistajat esindav eestlanna Evely Kaasiku võidutses viie kilomeetri jooksul ajaga 18.00, distantsi üldvõit läks soomlasele Juuso Hakalale tulemusega 15.23. 10 kilomeetri distantsil võidutsesid Akseli Ruohola (0.30,42) ning Vilma Medici (0.40,54), maratonil pälvis esikoha Henri Asio (2:31.22), naistest oli kiireim Eeva Feuth (2:50.22).
Paavo Nurmi maratoni viie kilomeetri jooksust võttis osa 425 ning poolmaratonist 1983 jooksjat.
