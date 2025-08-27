X!

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Saalijalgpalli UEFA Meistrite liiga eelringis sai Eesti meister Tallinna FC Bunker Partner avamängus tabelisse viigipunkti.

Meistrite liigas Tallinna B.P. nime kandev ja C-alagrupis kolmandat asetust hoidev Eesti meister kohtus Rootsis 75 000 elanikuga Borase linnas avavoorus väljakuperemeeste Baik Futsaliga, kellel on alagrupis teine asetus.

Treener Stepan Tšernoussovi hoolealused jäid küll neljanda minuti keskel omaväravast 0:1 kaotusseisu, kuid Mark Ivanovi (4.40) ja venetsueelalase Eliecer David Campos Henriquezi (18.31) väravatest võitsid külalised poolaja 2:1.

Teise poolaja keskel rootslased viigistasid 2:2 ja selle tulemusega kohtumine lõppeski.

Pealelööke oli rootslastel 42 ja eestlastel 26, neist raamidesse läks vastavalt 22 ja 18 lööki. Kollaseid kaarte said rootslased kolm ja eestlased ühe.

Vooru avamängus sai C-alagrupis kõrgeimat asetust omav Sloveenia meister Vrhnika koguni 25:6 (12:1) jagu alagrupis madalaimat asetust omavast Türgi klubist Vangölü. Võitjatest lõi Jakob Rems seitse väravat, kaotajatest sai kübaratriki ehk kolme tabamusega hakkama Süleyman Boztepe. Kusjuures lubatud 14 mängija asemel suutsid türklased Rootsis rivistusse saada seitse mängijat ehk vaid kaks vahetusmängijat.

Teises voorus on neljapäeval kell 17 Tallinna B.P. vastane Vrhinka ning vooru õhtuses mängus kohtuvad Baik Futsal ja Vangölü.

Rootsi endise peaministri Ingvar Carlssoni sünnilinnas peetakse C-alagrupi viimane voor laupäeval, 30. augustil. Siis on vastamisi Vangölü - Tallinna B.P. ja Boras - Vrhinka.

26. kuni 30. augustini peetakse eelturniiri mänge kaheksas alagrupis. Igast alagrupist pääseb põhiturniirile alagrupi võitja. C-alagrupi võitja mängib põhiturniiril ühes alagrupis kahe Ukraina klubiga (Hit Kyiv ja Aurora Team) ja A-alagrupi (sinna kuuluvad Armeenia, Makedoonia, Andorra ja San Marino klubi) võitjaga.

Tallinna FC Bunker Partner

1 Mark Boskin
27 Vladislav Tsvetkov

3 Mark Ivanov
5 Ervin Stüf
9 Nikita Tšernei
10 Pavel Rubel
11 Artur Bõstrov
14 Edwin Stüf
17 David Daniel Rojas Mendoza
20 Marek Naal
31 Eliecer David Campos Henriquez
49 Anton Pfening
77 Denis Vnukov
80 Keiber Quevedo

Treener Stepan Tšernoussov

