Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

Kuldmedalid võitsid Carmel Uibopuu naiste arvestuses ja Elisabeth Vahtras neidude arvestuses, mõlemad paralleelide ujumises.

Hõbemedalid tõid Eestile Rassel Pihlak, kes saavutas teise koha noormeeste tsoonide ujumises, ning Vladimir Kunitsõn, kes võitis hõbeda meeste paralleelide ujumises.

Pronksmedalid võitis Vladimir Kunitsõn meeste tsoonide ujumises ning Eesti meeskond (Nikolai Tover, Georg Veevo, Rassel Pihlak ja Vladimir Kunitsõn) meeste võistkonnaharjutuses.

Eesti Allveeliidu sõnul näitasid Eesti sportlased erakordset taset, demonstreerides nii tehnilist meisterlikkust kui ka tugevat meeskonnavaimu. Eesti koondise jaoks tähistab see ühtlasi kõige paremat tulemust tiitlivõistlustel.