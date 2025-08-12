Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

Kemboi andis aprillis kodumaal võistlusvälise dopinguproovi, millest leiti diureetikumi hüdroklorotiasiidi. Tegemist on uriini eritumist suurendava aine ja vererõhku langetava toimega ravimiga, mis kuulub keelatud ainete nimekirja. Reeglina kasutatakse hüdroklorotiasiidi muude keelatud ainete maskeerimiseks.

Sama ainega põrus dopingukontrollis ka Kemboi kaasmaalane, maratoni maailmarekordinaine Ruth Chepngetich, kellele määrati ajutine võistluskeeld juuli keskel.

Kemboi selgitas AIU-le, et oli aprillis Keenias erakliinikus ravil ning tarvitas arstide poolt väljakirjutatud ravimeid. Ta esitas AIU-le nii kõnealused ravimid kui ka dokumendid, mis kinnitasid tema viibimist erakliinikus. AIU laborid ei tuvastatud, et Kemboi ravimid oleksid sisaldanud hüdroklorotiasiidi, kuid siiski leiti, et dopingureeglite rikkumine oli aset leidnud.

Kuna AIU-l puudusid tõendid rikkumise tahtlikkuse kohta ja tegemist oli Kemboi esimese rikkumisega, siis määrati keenialannale nelja aasta pikkuse võistluskeelu asemel kahe-aastane keeld. Tema võistluskeeld hakkas kehtima 6. augustist.

Kõik Kemboi tulemused alates tänavuse aasta 8. aprillist tühistatakse ning ta peab tagastama kõik sellest ajast saadik teenitud auhinnad, medalid ja rahalised preemiad.

26-aastane Kemboi on naiste maanteejooksu maailma edetabelis seitsmendal kohal. Mullu 15. septembril jooksis ta Kopenhaagenis enda poolmaratoni isiklikuks rekordiks 1:05.43 ja nädal hiljem püstitas Rumeenias enda tippmargi ka 10 km maanteejooksus, saades kirja 30.29. Tänavu on ta jooksnud neli poolmaratoni, viimati aprillis Istanbulis.