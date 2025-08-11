Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister
Lõppenud nädalavahetusel toimus Haapsalu piiskopilinnuses juba neljandat korda rahvusvaheline Haapsalu Valge Daami maleturniir, esikoha sai Saksamaa suurmeister.
32 kutsetega mängija seas oli üheksa suurmeistrit, teiste seas peaaegu kogu Eesti paremik. Esikoha pälvis tänavu 7,5 punkti üheksast kogunud Saksamaa suurmeister Daniel Fridman, teine oli seitsme punktiga Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen.
3.-5. kohta jagasid kuue punktiga GM Jan Smeets (Holland), IM Anna Zatonskih (USA) ja GM Arthur Kogan (Iisrael), lisanäitajate alusel läks pronks hollandlasele.
Parima eestlasena pälvis kuuenda koha 5,5 punkti kogunud GM Kaido Külaots.
Toimetaja: Maarja Värv