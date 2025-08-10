Markus Kajak: tulevikus tahaksin olla Porsche tehasesõitja

Markus Kajak valmistub treeningsõiduks. Seekord ei istu ta tavapäraselt kardirooli, vaid hoopis Porsche GT3 võistlusauto rooli, sest osaleb esimest korda GT Open klassi võistlusel Pärnu ringrajal.

"Ma tahaks, et see oleks minu järgmine samm kardist edasi. Proovin võtta maksimumi sellest kogemusest, mis ma siit saan ja loodetavasti järgmisel või ülejärgmisel aastal kereautodele üle minna," rääkis Kajak.

Mis sind tõmbab selle ringrajasõidu juures? "Kiirus, adrenaliin ja kui täpne sa pead sõitjana olema, et kõik need kurvid perfektselt võtta," vastas ta.

Vormeli peale ei ole mõelnud? " Olen, aga mulle meeldivad kereautod rohkem."

Kajak ütleb, et kuigi kardi- ja kereautoga sõtmisel on teatud sarnasusi, peab ta autode ringrajasõitu enda jaoks ikkagi täiesti uueks kogemuseks ning et tema karjäär kardisõitjana pole kindlasti läbi.

21-aastane Kajak on kardisõidus korduvalt tulnud Eesti meistriks. Tänavu juulis tõ ta vaatamata tekkinud tervisemuredele ja katkestamistele Euroopa meistrivõistlustelt teise koha.

Oma eduka sportlaskarjääri taga näeb Kajak järjepidevust ja uute sihtide seadmist.

"Mul on endal hästi suur motivatsioon ja mulle meeldib sellega tegeleda ja ma tahan areneda ja kõike seda teha," sõnas Kajak.

Kardispordini jõudis varem motokrossiga tegelenud Kajak kaheksa aastat tagasi. "Alustasin miniklassiga, sealt hakkasin vaikselt edasi minema ja nüüd viimased neli aastat olen sõitnud klassis KZ2. Tulevikus ma tahaks kindlasti olla Porsche tehasesõitja, see on mu kaugem unistus. Seal Le Mansil ja hästi suurtel võistlustel," rääkis Kajak.