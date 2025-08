Kõrvemaal peeti golfile sarnanev maastikuvibu EM

Sel nädalal sai Valgehobusemäel suuskade ja suusatajate asemel näha hoopis märklaudu ja vibusid. Peakorraldaja Katrin Virula sõnul oli maastikuvibu Euroopa meistrivõistluste siia sattumine õnnelik juhus.

"Me pidime tegema aastal 2020 maailmameistrivõistlused, aga siis tuli koroona ja nii edasi ja siis me saime selle lõpuks ära teha 2022," rääkis Virula ERR-ile.

"Eelmine aasta oli täielik oht, et Euroopa meistrivõistlised jäävad ära, sest Rumeenia hüppas alt ära korraldajariigina ja kuna meil just värske oli see kogemus all, et see traditsioon säiliks - me võtsime siis enda peale."

Võistlus kestis viis päeva, millest ühel päeval lasti ringmärkide asemel loomapiltidega märke. Virula sõnul on selliseid võistluseid keeruline korraldada, sest radade väljamõtlemisel peab olema loov.

"Meil on siin üles pandud metsa erinevatesse suundadesse neli erinevat rada, aga üks rada koosneb 28 laskepositsioonist ehk siis 112 matti ja see laskekaugus jääb meetrites eestlase jaoks kuus kuni 73 meetrit," selgitas ta.

Maailmameister ja kolmekordne Euroopa meister Kristo Kent võrdleb vibu golfiga. "Sa liigud ühest pesast teise ja lased erinevaid märke ja kogu aeg nagu varieerub," kirjeldas Kent. "Ei ole siuke üksluine - üks kaugus, üks märk -, vaid on erinevad ja neid tehakse hästi erinevalt."

19 aastat vibuspordiga tegelenud Kent arvab, et see on hea viis mõtete mujale viimiseks. "Kui sa tahad töömõtetest välja saada, siis kui ütleme siuksele võistlusele tuled viieks päevaks, siis sa oled täiesti teises keskkonnas, teises maailmas. Kui tahta puhkust ja head hobi, siis on väga kihvt ala."