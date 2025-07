Inglanna mängis terve EM-i sääreluu murruga

Inglismaa naiste jalgpallikoondisega taas Euroopa meistriks tulnud Lucy Bronze rääkis pärast pingelist finaali, et mängis terve turniiri murtud sääreluu peal.

33-aastane paremkaitsja kuulus terve turniiri vältel Inglismaa põhikoosseisu, aga pärast pühapäevast finaali teatas koondise vanim mängija, et mängis terve turniiri murtud sääreluuga. Finaalmängus vahetati Bronze välja teise lisaaja alguses, kui ta vigastas oma teise jala põlve.

"Avastasin sääreluu murru pärast Rahvuste liiga mängu Portugaliga (30. mail - toim), aga olin juba hooaja lõpus vigane. Avastasin selle vigastuse, kõik Inglismaa mängijad teadsid seda [peatreener] Sarina Wiegman teadis seda, aga ma annaks Inglismaa mängimise eest kõik," ütles Bronze.

"Ma ei tahtnud kogu aeg ravimeid võtta, seega jätsin treeninguid vahele, aga mängudeks olin platsil ja võitlesin oma naiskonna eest. See oli seda väärt," lisas kaitsja. "See on väga valus, aga nüüd saab tähistada."

Inglismaa kaitses EM-tiitlit, kui alistas finaalmängus valitseva maailmameistri Hispaania penaltiseerias.