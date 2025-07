Saarlased Saarte mängudest: see oli mu elu kõige parem nädal

Saarte mängude traditsioon sai alguse 1985. aastal Mani saare eestvedamisel, kui sooviti tuua kokku alla 125 000 elanikuga saared, et pakkuda neile võimalust sõbralikuks spordivõistluseks ja kultuuride kohtumiseks. Sellest ajast alates on mängudest kujunenud oodatud sündmus kümnetele saarerahvastele üle maailma.

Tervest Baltikumist on ainsana liitunud Saaremaa, kes on mängudel osalenud juba 34 aastat. Tänavustest Saarte mängudest kujunes kogu Euroopa suurim spordisündmus osalejate arvu poolest. Ligi 2500 sportlast kogunesid Hiiumaa-suurustele Orkney saartele, et mõõtu võtta enam kui kümnel alal. Saaremaa delegatsiooniga oli kaasas spordiajakirjanik Alver Kivi, kelle jaoks oli see juba kaheteistkümnes kord mängude melu keskel viibida. Palusime tal kirjeldada, kuidas kogu see suursugusus kohapeal välja paistis.

Täielikku tippsporti ja maailmarekordite purustamist mängudelt oodata ja otsida ei maksa. Siiski ootavad võistlejad aastast-aastasse võistlust ja on valmis täie hinnaga medalijahile asuma. Mängudel võivad osaleda nii elukutselised sportlased kui ka harrastajad, ainsaks tingimuseks on, et sportlane oleks esindatavalt saarelt pärit või seal elanud vähemalt aasta enne mängude algust. Tänavu sai oma esimese Saarte mängude kogemuse 18-aastane Karmel Jano, kes igapäevaselt elab Harjumaal.

Saarte mänge kutsutakse ka saarte oma olümpiaks, peegeldades sellega iga saare iseloomu ja kandes nii edasi kultuuripärandit. Nii Alver Kivi kui ka Karmel Jano rõhutavad, et Saarte mängud on ideaalne võimalus uute tutvuste loomiseks ja mälestuste kogumiseks.

Eesti või Balti saartest on Saarte mängudega seni liitunud vaid Saaremaa, olles aastate jooksul kujunenud sellel rahvusvahelisel võistlusel kindlaks ja püsivaks osalejaks. Kuigi kogemusi ja osaluskordi on kogunenud hulganisti, pole Saaremaa seni mängude võõrustajarolli proovinud.

Oma esimestel Saarte mängudel osalenuna teab Karmel nüüd omast käest, mida selline kogemus võib noorele sportlasele anda.

Kui üleriigilises meediapildis on Saarte mängud radari alt läbi läinud, siis saarlaste endi jaoks on võistluse kajastamine väga oluline.

Saarte mänge aitasid lahti mõtestada Alver Kivi ja Karmel Jano. Järgmised mängud toimuvad 2027. aastal Fääri saartel.