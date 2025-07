Žuravljov: eesmärk on teha seda mõnusa tunde ja hea emotsiooniga

Seitse päeva kestva regati esimesel etapil pidid võistlejad läbima 15 miili. Suurimate jahtide grupis võitis jaht Fanatic 2 kapten Ain-Eke Jalastoga. ORC II klassi esimese etapivõidu teenis jaht Cherie kapten Alar Volmeri juhtimisel.

ORC II klassi eelmise aasta võitja ja ühtlasi ka 20. aasta täitumist tähistav Amserv Toyota Sailing Team purjetab Margus Žuravljovi juhtimisel. Juubeliaastal minnakse merele suuremate ootusteta.

"Meie tiimi põhimõte, et me ei tule kunagi nii, et meil on mingi ootus ja tahtmine siin võita või mis iganes," lausus ta ERR-ile. "Me ei lähe merele ka nii, et me annaks kellelegi mingi võidu ära, aga meil on eesmärk see, et me teeme seda mõnusa tunde ja hea emotsiooniga, siis tuleb kõik hästi välja ka."

Põhjuseid, miks 20 aastat Muhu Väina regatilt osa võtta, on Žuravljovi arvates kaks. "Üks pool on kindlasti see meie oma tiim, kes meil lihtsalt on nagu fantastiline ja tore ja meil on lihtsalt koos nagu tore purjetada," vastas ta.

"Aga teine pool on ka selles, et see kuidagi ühendab need purjetajad kõik mõnusalt kokku ja need sadamad muutuvad väga teistsugusemaks, kui kogu see Muhu Väina seltskond siin kohal. Seda vahet tunneb võib olla kõige paremini siis, kui tuled pärast võistlust ja näed, kui imelik tundub tühi sadam."

Žuravljovi sõnul muutuvad purjetades ka kõige koledamad hetked tagantjärele ilusaks. "Ma mäletan seda, kuidas me pidime Riiga jõudma. Olime juba finišeerinud ja siis tuli välja, et Riia jõe peal peab veel kaks tundi sõitma, et üldse jõuda üleni märgadena kuskile kaldale, aga iga asi muutub lõpuks nagu toredaks ja kõik see imelik ununeb ära."

Aastatega on regatt muutunud võistluslikumaks ja raskemaks. "See on ka vist põhjus, miks vanemad purjetajad ütlevad, et on raske osa võtta, sest nii tihe programm ja nii palju võistlusi. Me oleme järjest kogu aeg merel, hommikul on uus start."

Esmaspäeval sõidetakse teine etapp Haapsalust Kõigustesse.