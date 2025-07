Galerii: Aidus lõppesid Eesti meistrivõistlused sõudmises

Teise võistluspäeva esimesed medalid jagati naiste üksikaerulisel roolijata kahepaadil, kus ajaga 7.50,2 sai kindla võidu Viljandi SK paatkond Helene Dimitrjev ja Krete Koovit. Teise koha said pärnakad Berit Alttoa ja Marta Vaimand (8.27,7) ja kolmanda viljandlased Hanna-Maria Pulin ja Kadri Kukk (8.36,3).

Meeste üksikaeru roolijata neljapaadil moodustus kaks võitluspaari. Ajaga 6.13,4 sai esikoha Tallinna SK/Narva Energia paatkond Karl Kristofer Orgse, Nikita Žoglo, Uku Siim Timmusk, Mikhail Kushteyn. Võitjatele vaid 1,6 sekundiga kaotas Pärnu Kalev (Joosep Laos, Sten-Erik Anderson, Allar Raja, Johann Poolak). Kolmanda koha sai Pärnu SK (Nikita Konstantinov, Margus Kodasma, Martin Rahuoja, Karl-Joosep Raudkivi) ajaga 6.29,4. Vaid poole sekundiga jäi medalita SAK Tartu/TÜ ASK paatkond.



Meeste kergekaalu ühepaadil sai kindla võidu kümne päeva pärast Poolas algavateks U-23 maailmameistrivõistlusteks valmistuv Artjom Holostõhh (Tallinna SK).

Naiste ühepaadil sai esikoha ajaga 8.21,4 Rachel Kõllo (TÜASK). Oluline oli see start Doris Meinbekile (Viljandi SK), kellele see oli viimaseks testiks enne U-23 MM-i. Kas ta sinna pääseb või mitte, teatab alaliit teisipäeval. Ajaga 8.32,3 teise koha saanud Meinbekile kaotas vaid 1,7 sekundiga kolmanda koha teeninud Tuuli Neidi Saks (Tallinna SK).

Meeste paarisaerulisel kahepaadil näitasid võimu Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja Johann Poolak (Pärnu Kalev), kelle edu U-23 MM-il Eestit esindava paatkonna Daniil Gulov (Narva Energia) ja Christopher Hein (Tallinna SK) ees oli peaaegu 14 sekundit, ajad vastavalt 6.39,4 ja 6.53,1. Pronksi said Pärnu SK esindajad Steven Runin ja Marten Ollino ajaga 7.20,5.

Naiste paarisaerulisel neljapaadil sai esikoha Viljandi SK (Helene Dimitrijev, Gerli Endrekson, Doris Meinbek, Krete Koovit) ajaga 7.34,0, teine oli Pärnu Kalev (Greta Jaanson, Kertu Sepp, Katariina Luks, Martha Paimla) ajaga 7.41,7 ja kolmas Tallinna SK (Arina Golostõhh, Eliis Christal Hein, Tuuli Neidi Saks ja Liisa-Marie Lääne) ajaga 7,48,7.

Võistlused lõpetas kaheksapaatide sõit, kus ajaga 6.21,8 sai esikoha Tallinna SK/Pärnu Kalev (Artjom Holostõhh, Karl Kristofer Orgse, Christopher Hein, Nikita Zoglo, Allar Raja, Sten-Erik Anderson, Uku Siim Timmusk, Johann Poolak, roolija Berit Alttoa). Teise koha sai Pärnu SK (Marcus Viks, Robin Hunt, Nikolai Kiradi, Werner Jõgeva, Nikita Konstantinov, Margus Kodasma, Martin Rahuoja, Karl-Joosep Raudkivi, roolija Tea Milberg) ja kolmanda Viljandi SK (Oliver Meinbek, Kaspar Taimsoo, Robert Alp, Martin Villems, Mattias Järv, Hugo Mengel, Roland Mitt, Priit Laidma, roolija Hanna-Maria Pulin), ajad vastavalt 6.30,7 ja 6.33,1.

Viie kuldmedaliga oli võistluste edukaim sportlane Krete Koovit (Viljandi SK). Tema klubikaaslastest sai neli kulda ja ühe hõbeda Doris Meinbek, neli kulda ja ühe pronksi Helene Dimitrjev ning kolm kulda ja ühe pronksi Gerli Endrekson.

Meestest olid Aidus kolme kulla ja ühe hõbedaga edukaimad Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja Johann Poolak (Pärnu Kalev). Viis medalit said Tallinna SK esindajad Nikita Žoglo (2-2-1) ja Karl Kristofer Orgse (2-1-2). Kaks kulda ja ühe hõbeda said Allar Raja (Pärnu Kalev), Uku Siim Timmusk (Tallinna SK) ja Sten-Erik Anderson (Pärnu Kalev).

Septembri lõpus Hiinas toimuvateks täiskasvanute maailmameistrivõistlusteks valmistuvate Eesti koondise kandidaatide eesmärk oli Eesti meistrivõistlustel võimalikult palju startida. Praeguse seisuga on MM-ile minevast koondisest selge vaid see, et ühepaadil stardib narvalane Mikhail Kushteyn.

"Mis puudutab teisi, siis me muidugi tahaksime neljast ka näha MM-il. Ja vaatame jooksvalt, otsad on lahtised. Kui mehed näitavad võistlustel, treeningutel - lõigutreeningutel, testtreeningutel -, et nende füüsiline vorm läheb paremuse poole ja tehniliselt läheb paremuse poole, siis kõik on võimalik," ütles koondise peatreener Aleksei Lipintsov.

"Mehi on rohkem kui neli, nii et ongi hea, et selline sisemine konkurents tekib selle paadi puhul. Mina ei mata maha seda mõtet, et ka nii-öelda vanad mehed saaksid koondist aidata, ehk Endrekson ja Raja. Et kui treeningutel näeme, et mingisuguses koosseisus neljane liigub hästi ja kui selles koosseisus on Endrekson või Raja, siis on super hea," lisas peatreener, kelle sõnul peaks koondis selguma kuu aja jooksul.

Aleksei Lipintsov on rahul, et oma esimesel peatreeneriaastal saab ta ära kasutada juunikuus rajad sisse saanud Aidu sõudekanali võimalusi.

"Nüüd meil on olemas olemas ka koht, kus laagerdada enne suuri võistlusi. Rajad on sees ja kõik vastab olümpiamängude standarditele. Saab radade vahel kahel kilomeetril lõigutrenne teha ja kõik on ideaalne," ütles Lipintsov, kes loodab, et Aidusse muretsetakse ka stardisillad.

Järgmine sõudevõistlus on Aidus kavas 16. ja 17. augustil ja siis selguvad seal Eesti noorte meistrid.