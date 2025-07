Galeriid: Aidus tuli meeste ühepaadil Eesti meistriks Mikhail Kushteyn

Meeste ühepaadil sai kindla esikoha narvalane Mikhail Kushteyn, kel kulus 2000 meetri distantsil meistritiitli kindlustamiseks 7.30,6. Teisena lõpetas Tallinna sõudeklubi esindaja Nikita Žoglo (7.41,4), kolmandana tema klubikaaslane Karl Kristofer Orgse (7.46,1).

"Finaali aeg oli hea, aga võiks ikka veidi kiiremini sõita. Ma ei sõitnud väga maksimumi, sest tunni aja pärast on neljase sõit, kus me peame ka väga kõvasti sõitma. Ja kuna vahe poolfinaali ja finaali vahel oli väike, siis taastumiseks ei olnud piisavalt aega. Ja ilm on tegelikult päris raske. Täna on 26 kraadi, on niiske ja palav," rääkis septembri lõpus Hiinas toimuvaks MM-iks valmistuv Kushteyn pärast ühepaadi võitu.

Meeste paarisaerulise neljapaadi sõit oligi põnev ning ajaga 6.04,2 võidutses paatkond koosseisus Allar Raja, Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak. Ajaga 6.05,8 sai teise koha paatkond, kuhu kuulus ühepaadi medalistide Kushteyni, Žoglo ja Orgse kõval ka Uku Siim Timmusk.

Avapäeva esimesed medalid jagati välja naiste paarisaeru kahepaadil, kes esimene ja kolmas koht viidi Viljandisse. Võidu said Doris Meinbek ja Krete Koovit (7.48,8) ja kolmandad olid Helene Dimitrjev ja Gerli Endrekson (7.55,4). Nende vahele mahtus Tallinna SK paatkond Tuuli Neidi Saks ja Liisa-Marie Lääne (7.52,1).

Dimitrjev, Endrekson, Koovit ja Meinbek tõid koos Viljandile kulla üksiaerulisel roolijata neljapaadil.

Naiste kaheksapaatide sõidu võitis 7.12,2ga tiitlit kaitsnud Viljandi esindus Kadri Kukk, Iris Udu, Liisa Oras, Liisa Sindi, Helene Dimitrjev, Gerli Endrekson, Doris Meinbek, Krete Koovit ja roolija Hanna-Maria Pulin.

Meeste paarisaerulisel roolijata kahepaadil said võidu Pärnu SK esindajad Martin Rahuoja ja Margus Kodasma (7.30,8).

Endisse Aidu põlevkivikarjääri rajatud sõude- ja aerutamiskeskuse valmimine on veninud. Esimesed proovivõistlused peeti seal juba 11 aastat tagasi. Seejärel kannatas keskus pikalt käivitamisraskuste käes.

"Protsessid võtsid lihtsalt aega. Raha taotlemine, siis tohutu hüpe ehitushindades, mis tähendas, et kõik tehtu tuli ümber kalkuleerida. Aga lõpuks keskusehoone sai 2023. aasta jõuludeks valmis. Rajad võtsid natuke aega veel, aga nüüd on nad olemas," rääkis Eesti sõudeliidu peasekretär Robert Väli.

Tööd Aidu keskuse sportlase- ja pealtvaatajasõbralikumaks muutmiseks on teha veel palju. Lähiajal peaks saama korda keskusse juurdepääsutee ja ka keskuse sisesed teed. Kuu aja jooksul on kavas paigaldada ka tribüün.

"See nimekiri on pikk, mida kõike on vaja veel teha. Ma olen ka kohalikele inimestele öelnud, et nad ära ei ehmataks, sest meie esimene võistlus siin ja praegu annab ühe hea nimekirja sellest, mida kõike meil veel ei ole, ütles Väli. Nii näiteks puudus avapäeval võimendus, mis lubati juba pühapäevaks muretseda.

Võistlused Aidus jätkuvad homme kell 10 eelsõitudega. Finaalide osa algab kell 12, viimane sõit algab kell 14.15.