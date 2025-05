Sõudekoondise katsevõistluse parim oli Kushteyn, koosseisud jäid lahtiseks

"Need olid inimkatsed mitte üksnes sportlastele, vaid ka korraldajatele, sest Aidus võistlesime sel tasemel esimest korda," rääkis Lipintsov Eesti Sõudeliidu kodulehe vahendusel.

Kuidas mõõduvõtt kulges ja kas koondise juhendajal on pilt koosseisudest selge? "Saime igasuguseid tuuleolusid: nii alla- kui vastutuult. Mõtlemisainet jagub kõvasti, sest kinnitust sai fakt, et paarisaerulisse neljapaati kandideerib rohkem mehi kui seal on kohti," tõdes juhendaja, kelle sõnul ei saanud vahetult peale katseid koosseisud veel paika.

"Peame veel analüüsima ja loodan, et lähipäevil saab plaan selgeks, sest palju meil aega enam pole. See tähendab ilmselt sedagi, et laager tuleb tuua varasemaks."

Kõigi pilgud olid suunatud meeste ühepaatidel võistlejatele, sest peale Pariisi olümpiat on koondise vaateväljas paljud noored tegijad. Erilist tähelepanu pälvis kahekordse olümpiamedalisti Tõnu Endreksoni (Pärnu SK) osalemine, kes ei ole siiani välistanud, et ta enam mõnel suuremal võistlusel paati ei istu.

Tihedas valiksõelas – lisaks eelsõitudele toimusid vahesõidud – tagasid vahesõidus käinud vanameistri kõrval finaalikoha eelsõitude parimad Mikhail Kushteyn (Narva Energia) ja Uku Siim Timmusk (Tallinna SK), Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), Daniil Gulov (Narva Energia) ja Christopher Hein (Tallinna SK).

Finaalis võitis veenva eduga Kushteyn (7.48,4) Poolaku (7.54,1) ja Timmuski (7.58,6) ees. Gulov platseerus neljandaks (8.06,8), eespool Endreksonist (8.09,1) ja Heinast (8.09,5).

Seejärel moodustati duod, et saada selgust, milliseks kujuneb paremusjärjestus paarisaerulistel kahepaatidel. Kõige nobedamalt liikus Kushteyni – Timmuski tiim, saades ajaks 7.34,2. Neile järgnesid Gulov ja Poolak (7.37) ning Endrekson ja Hein (7.40,6).

Jõuproovi viimasel päeval pandi kahepaadid omavahel kokku, et oleks võimalik hinnata, milline on paarisaeruliste neljapaatide minek. Parimat aega – 6.17,7 – näitas Kushteyni, Timmuski, Gulovi ja Poolaku tiim, neile järgnes kvartett, kuhu kuulusid Artjom Holostõhh (Tallinna SK), Karl Kristofer Orgse (Tallinna SK), Sten-Erik Anderson (Pärnu SK Kalev) ja Christopher Hein (Tallinna SK), aeg 6.26.

"Võistlused olid minu jaoks edukad ja ehkki ühesel tuli finaalsõidus võidelda tugeva

vastutuulega, õnnestus tänu ökonoomsele tööle võita," rõõmustas võidumees Kushteyn.

Niisamuti hindas narvalane heaks kahe- ja neljapaadil näidatu ja arvab, et lähiaastatel on noorele tiimile kõik uksed avatud. "Usun, et neljasel on paari aasta pärast potentsiaali võidelda MM-il finaalikoha eest."

Katsevõistlustel said sõna ka noored, kelle seast sõelutakse eaklassi tiitlivõistlustel startijad. Tüdrukute A-klassi (kuni 18-aastased) kiireim oli viljandlanna Liisa Sindi (9.09,8), sama vanadest poistest ei leidunud vastast 8.11,6 kirja saanud Martin Villemsile (Viljandi SK). Lisaks käisid end proovile panemas täiskasvanud naised.