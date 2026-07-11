Tallinn Race'il selguvad nädalavahetusel regati võitjad

Tallinna merepäevade raames jätkub nädalavahetusel Lennusadamas traditsiooniline purjetamisvõistlus Tallinn Race, kus võistlustules on Eesti ja Soome purjetajad neljas paadiklassis.

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad võistlussõidud jõuavad ka otseülekandena vaatajateni. Ülekandeid kommenteerivad purjetamisasjatundjad Harri Mikk ja Eva Kreem, kes selgitavad võistluste käiku nii ala harrastajatele kui ka esmakordsetele jälgijatele.

10.–12. juulini peetaval regatil võisteldakse Optimisti, RS Feva, 29eri ning olümpiaklassi 49er/FX paadiklassides. Võistlusala paikneb Lennusadama vahetus läheduses, võimaldades pealtvaatajatel sõite jälgida ka kaldalt.

Tallinn Race'il osalevad mitmed Eesti tipppurjetajad ja noored tulevikulootused. 29eri klassis on stardis äsja maailmameistrivõistlustelt naasnud Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp ning Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant. 49eri klassis võistlevad Juuso Roihu ja Henri Roihu.

Regati formaat jagab võistluse mitmeks eraldi etapiks, mille käigus selguvad iga päeva parimad. Pühapäevase finaalsõidu võitja kroonitakse ühtlasi regati üldvõitjaks, ülejäänud paremusjärjestus kujuneb kõigi päevade tulemuste põhjal.

Võistlussõidud toimuvad laupäeval ja pühapäeval kell 11.00–15.30 ning regati autasustamine algab pühapäeval kell 17.30 Lennusadama pealaval. Otseülekandeid on võimalik vaadata Youtube'is.