Eesti mootorispordilootus lõpetas tippkardisarja esikolmikus

Kokku 55 sõitjaga OK-N Junior klassis õnnestus Tammel võita kvalifikatsioonisõit, edestades lähimat konkurenti 0,035 sekundiga.

"Väga keerulised olud, mitte niivõrd rajal, kui just see kuumalaine, mis siin on," kommenteeris ta. "Mingil hetkel näitas termomeeter üle 40 kraadi ja rajal see kõik võimendub. Suutsin piisavalt keskenduda ja sain hea ringi kokku."

Eelsõitudes oli Tamm kaks korda esimene ja korra teine. See tõi eelfinaaliks parima stardikoha. Sõit lõppes ukrainlasest konkurendi järel teise kohaga ja finaalsõitu sai eestlane alustada samuti teiselt positsioonilt.

"Väliskurvist startimine on alati keeruline ja sinna ma kohe finaalis ka takerdusin," lausus Tamm. "Langesin korra isegi kaheksandale kohale, aga teadsin, et mul on kiirus ja nägin võimalusi ja kasutasin need ära."

15. ringiks oli eestlane juba viies. "Veidi andis juba väsimus märku, selle kuumusega kõik päevad vastu pidada on päris karm. Pingutasin kõvasti ja see tasus ära," rõõmustas Tamm.

"Üle joone kolmandana. Paar kurvi jäi puudu ja ma oleksin ka teise koha kinni püüdnud. Eks kõige rohkem see stardikaotus jääb hingele, samas kogu võistluse kiireim ring jäi minu nimele."

Juba pühapäeval jätkab Tamm võistlemist Champions of the Future sarja osavõistlusel.