Nädalavahetusel toimuvad Tartus rahvusvahelised rammuspordivõistlused

Kui laupäeval panevad oma oskused proovile juuniorid, kuni 23-aastased mehed ja alla 105 kg kaalukategooria mehed, siis pühapäeval võistlevad omavahel meeste ja naiste avatud klasside sportlased.

Kokku selguvad neljas alagrupis Eesti meistrid ning üldvõitjateks pürgivad eestlaste kõrval veel Soome, Leedu ja Läti sportlased. Võistlusalasid on kahe päeva jooksul seinast seina. Näiteks seatakse kõrvuti korraga kaks rekkat, mida sportlased köiega võidu tõmbama hakkavad. Ühtlasi saab jälgida, kuidas surutakse apollon kang maksimaalse raskusega pea kohale, mis tähendab noorte seas üle 120 kg raskust, kuid avatud klassides ligi 160 kilogrammi.

Lisaks veel atlase kivide tõstmine platvormile, meremehe raami kandmine kõhu peal ning pika toru tõstmine maast üles ja seejärel küljele kantimine.

"Seda ala pole Eestis tehtud ligi 15 aastat tehtud, sest inventar on olnud liiga kallis, et klubi saaks seda osta. Tänu Sadala Agro OÜ-le on see nüüd võimalik ja kindlasti väga huvitav vaadata," räägib MTÜ Rammuklubi juhatuse liige ja sündmuse peakorraldaja Tiit Kallavus.

Tartu Kaubamaja nurgal astuvad nädalavahetusel võistlejate seas meeste avatud klassis üles näiteks Kaido Kuusik, Alar Lõhmus, Bret Ziukson ja peakorraldaja Tiit Kallavus ise.

Naiste avatud võistlusklassis näeb näiteks selliseid nimesid nagu Anne-Mari Matsi, Annika Karhu, Santa Krievina ja Lilija Venciute. Kuni 105 kg võistlusklassis lähevad oma oskuseid näitama teiste hulgas Mikk Spass, Raivis Gintauts ja Ulvar Vahter.

Kokku on rammuspordis erinevaid alasid ligi 100. "Iga korraldaja valib välja enda jaoks sellised alad, mida oleks hea läbi viia, võistlejal teha ning publikul vaadata. Tähtis on show ja vaatemäng," kinnitab Tiit Kallavus.

Tema juhitud võistlusel osaleb tänavu kokku 33 sportlast, mis ei vasta täielikult ootustele, aga pole ka pettumus. Rammusport on Kallavuse sõnul ala, millega saab alustada igaüks ning see nõuab kogu keha tugevust."

Meil on Eestis tipptasemel täna kaks põhilist rammusportlast Rauno Heinla ja Ervin Toots ning nende tuules paistab juba uusi tegijaid. Eelmisel aastal saime erinevatelt kergekaalu MM-ilt kõik esikolmiku kohad, seega eestlaste tase on lootustandev," tõdeb Kallavus.