Itaaliale piisas Belgia alistamiseks ühest väravast

Eelmises kolmes omavahelises kohtumises, sealhulgas ka kolme aasta tagusel EM-il belglannade paremust tunnistama pidanud Itaalia sai neljapäeval magusa revanši.

Kohtumise ainus tabamus sündis vahetult enne avapoolaja lõppu, kui Lucia Di Guglielmo täpse läbisöödu realiseeris väravaks Arianna Caruso. Teisel poolajal keeras Itaalia kaitse lukku ja lubas Belgial sooritada ainult ühe pealelöögi raamidesse.

Sama alagrupi õhtuses mängus kohtuvad omavahel valitsev maailmameister Hispaania ja Portugal.

Enne mängu:

Itaalia oli sel aastatuhandel pikalt viimaseks traditsiooniliseks Lääne- ja Lõuna-Euroopa jalgpallimaaks, kes ei olnud naiste seas suutnud kanda kinnitada, aga koduliiga taseme järsu tõusu toel ning uue koondise peatreeneri Andrea Soncini käe all on itaallannad paari aastaga saavutanud väga häid tulemusi. Alistatud on nii Saksamaa kui viigistatud Hispaania, Rootsi, Norra ja Hollandiga.

Suureks tagasilöögiks on Itaalia uue põlvkonna säravaima tähe, 18-aastase Giulia Dragoni vigastus, aga ka ilma temata peaksid itaallannad alagrupist siiski teisena edasi minema.

2022. aasta jalgpalli naiste Euroopa meistrivõistlustel jäi Itaalia oma alagrupis viimaseks. Prantsusmaale kaotati 5:1, Islandiga mängiti 1:1 viiki ning Belgiale kaotati 1:0.

Belgia kindlustas endale koha kolmandal järjestikusel Euroopa meistrivõistlustel, kui detsembri alguses võideti Ukrainat 4:1. Pärast seda on koondis kaheksast mängitud kohtumisest viis kaotanud. Kolmes viimases kaotuses lasid nad endale lüüa viis väravat kolme turniiri eelse favoriidi Inglismaa, Hispaania ja Prantsusmaa poolt.

2022. aasta jalgpalli naiste Euroopa meistrivõistlustel sai Belgia enda alagrupis teise koha, kui Islandiga mängiti 1:1 viiki, Prantsusmaale kaotati 2:1 ning Itaaliat võideti 1:0. Veerandfinaalis pidi Belgia Rootsi 1:0 paremust tunnistama.

Belgia ja Itaalia viimases viiest omavahelisest kohtumisest on neli võitnud Belgia. Viimases kolmes kohtumises on Belgia Itaaliat võitnud üheväravalise eduga.