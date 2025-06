Holland krooniti esmakordselt U-19 Euroopa meistriks

Võimalusterohke, aga väravateta lõppenud avapoolaja järel tabasid mõlemad koondised pausilt naastes posti, otsustavaks sai Hollandi kapteni Givairo Readi madal tsenderdus 62. minutil, mis põrkas Hispaania väravavahi Raul Jimeneze jalast õnnetult võrku.

Kuigi noored Hollandi jalgpallurid on Euroopas teatavasti väga kõrgelt hinnatud, on neljapäevane EM-tiitel neile U-19 tasandil esimeseks. Viimati mängiti selle vanuseklassi finaalis aastal 1970, U-21 vanuseklassi EM-tiitleid on Hollandil kaks (2006 ja 2007).

Küll on Holland tulnud Euroopa meistriks ka U-17 koondisega, 2019. aastal juhendas noored tiitlini praegune U-19 meeskonna juhendaja Peter van der Veen. Ühtlasi sai Hollandist Saksamaa järel teine Euroopa riik, mis võitnud kõik UEFA koondiste meistrivõistlused.