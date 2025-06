Serbia legendaarne söödumeister riputas ketsid varna

"Kätte on jõudnud aeg, mil pean hüvasti jätma ühe eluetapiga. Mul on seljataga aastad, mis olid täis kirge, võitlust ja ohverdusi. Oli võidetud karikaid, aga ka kaotatud finaale. See kõik kuulub korvpalli ja elu juurde ning ma ei muudaks midagi," ütles Teodosic pressiteate vahendusel.

"Tänan oma inimesi Valjevost, tänan Serbiat ja kõiki treenereid, kellelt mul oli privileeg seda mängu õppida. Korvpall ja mina jätkame teadmiste ja kogemuste vahetamist veel kaua – elu lõpuni. Veelkord, aitäh korvpall! Näeme jälle, ainult järgmine kord ilma tossude ja mänguvormita."

Teodosic alustas oma profikarjääri 2004. aastal ning esindas teiste seas Pireuse Olympiakost, Moskva CSKA-d ja Los Angeles Clippersit. Ta võitis arvukalt meistritiitleid ja karikaid nii Serbias, Kreekas, Itaalias kui ka Venemaal, lisaks tuli 2016. aastal CSKA ridades Euroliiga võitjaks.

Serbia koondisega võitis ta hõbemedali 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel, 2014. aasta MM-il ja 2009. aasta EM-il.