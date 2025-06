Jalgpalli U-21 EM kulgeb traditsiooniliste suurjõudude domineerimisel

A-grupi viimases voorus oli võõrustaja Slovakkia parem Rumeeniast 2:1, kuid see edasipääsu osas enam midagi ei otsustanud. Hispaania ja Itaalia mängisid 1:1 viiki ning mõlemad pääsesid seitsme punktiga veerandfinaali. Slovakkia kogus kolm punkti, Rumeenia jäi nullile.

C-grupi viimases voorus sai Portugal jagu Gruusiast 4:0 ja Prantsusmaa oli üle Poolast 4:1. Portugal võitis grupi seitsme punktiga ja samuti seitse punkti kogunud Prantsusmaa pääses edasi teisena. Gruusia jäi kolme punkti peale, Poola nullile.

B-grupis on enne viimast voor edasipääs tagatud Saksamaal, kes alistas Sloveenia 3:0 ja Tšehhi 4:2. Inglismaa võitis avavoorus Tšehhit 3:1, aga piirdus teises voorus Sloveenia vastu 0:0 viigiga ja seetõttu on sloveenidel veel teoreetiline šanss.

Enne viimast vooru on Inglismaal neli punkti ja Sloveenial üks punkt. Inglismaa mängib Saksamaaga ja nende väravatevahe on +2, Sloveenia kohtub Tšehhiga nende väravatevahe on -3 ehk neil tuleb loota suurele võidule ja Inglismaa kaotusele.

Kõige lahtisem on olukord D-grupis, kus Taani võitis Ukrainat 3:2 ja Hollandit 2:1 ning tagas esimesena edasipääsu. Ukrainal on aga kolm punkti, Hollandil ja Soomel üks ning kõigil on veel teoreetiline šanss kaheksa hulka jõuda. Viimases voorus kohtuvad Taani - Soome ja Holland - Ukraina.

Euroopa kuni 21-aastaste meister selgub Bratislavas laupäeval, 28. juunil.