Jälle hispaanlastega sõnelenud inglased pääsesid U-21 EM-il poolfinaali

Inglismaa noored läksid Trnavas 8000 pealtvaataja ees peetud veerandfinaalis kokku Hispaaniaga ehk mängiti tunamulluse EM-finaali kordusmatš. Kui kaks aastat tagasi said inglased Curtis Jonesi väravast Gruusias 1:0 võidu, alistati Hispaania nüüd 3:1.

Sel Inglismaa kõrgliigahooajal Manchester City eest 15 mängus väljakule pääsenud James McAtee viis meeskonna kümnendal minutil juhtima, viis minutit hiljem suurendas inglaste edu Liverpooli mängija Harvey Elliott. Valencia noor poolkaitsja Javi Guerra vähendas poolaja lõpus penaltist Hispaania kaotusseisu, aga lõppskoori vormistas lisaminutitel samuti penaltist Nottingham Foresti keskväljamees Elliot Anderson.

Kui kaks aastat tagasi läksid Inglismaa ja Hispaania noored finaalis värava järel käsipidi kokku, juhtus sama ka laupäeval lõpuvile järel. "On paremaid viise, kuidas ühtekuuluvustunnet luua, aga emotsioonid on sellistel puhkudel laes," kommenteeris inglaste peatreener Lee Carsley. "On näha, mida see mängijatele tähendab - õnneks ei läinud asjad päris käest ära, aga midagi sellist pole ikkagi hea näha," lisas ta.

Kolmapäeval Bratislavas toimuvas poolfinaalis läheb tiitlikaitsja vastamisi Hollandiga, kes oli oma veerandfinaalis Alkmaari ründaja Ernest Poku 84. minuti värava toel 1:0 üle Portugalist. Teised poolfinalistid selguvad pühapäeval Taani - Prantsusmaa ja Saksamaa - Itaalia mängudest.