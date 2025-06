Belgia meistriks kroonitud Matthias Tass: praegu olen töötu

Nädalapäevad tagasi Oostende klubiga Belgia meistritiitlit tähistanud 26-aastane Matthias Tass viibis lõppeval nädalal juba Tallinnas Mustamäel Siili palliklubi saalis visketrennis. Uuel nädalal lubab Eesti koondise keskmängija endale ka väikese puhkuse.

"Keha on veidike sellises vormis, et peab kogu aeg mingit toonust hoidma," põhjendas Tass ERR-ile. "Kui selle toonuse käest lased, siis põlv annab täitsa alla ja võib olla ei saagi enam korvpalli mängida."

Oostende meeskond tuli Belgia meistriks 14. hooaega järjest, alistades finaalseerias kaotusseisust Mecheleni mängudega kolm-üks. Teist aastat järjest Belgia meistriks tulnud Tass mängis finaalseerias keskmiselt 18 minutit, tema arvele jäi seitse punkti ja viis lauapalli. Üpris sarnased olid need näitajad ka põhihooajal.

"Eks ta mingi üle lati hüppamine ei olnud, selline harju keskmine," kirjeldas Tass. "Ütleme, et oli raskem seda pidevat rolli hoida, kuna mängisime kolme pikaga. Ehk siis kolmele pikale 40 minuti jooksul rotatsiooni pakkuda ongi raske ülesanne treenerile. Mõnel päeval läheb mõnel paremini, saab rohkem minuteid. Kui läheb kehvemini, on vähem."

Tassi leping Oostende klubiga lõppes ja tulevik on lahtine, soov on jätkata karjääri Euroopas. Tiitlivõitu kahel aastal järjest hindab Tass kõrgelt.

"Minu professionaalse karjääri juures on need esimesed meistritiitlid. Küll mul on Kalev/Cramo ajast siin üks tiitel olemas, aga ma ei olnud seal väga suures rollis ja olin veel nooruke - need ei lähe arvesse," lausus ta.

"Praeguste andmetega olen mina töötu ja ei ole ühtegi pakkumist laual. Teen nüüd lihtsalt suvel tööd, et olla heas vormis EM-i jaoks."