Hausenberg: usun, et olen Tokyo MM-normi täitmiseks võimeline

Oslo etapil oli kavas uudne formaat, mis koosneb kolmest alast: kaugushüpe, 110 meetri tõkkejooks ja odavise. Hausenberg jooksis isiklikuks rekordiks 14,54 ning parandas siis odaviskes tippmarki pisut vähem kui kahe meetriga (64.38). Kaugushüppes sai eestlane kirja 7.59.

"Mul ei olnud otseselt mingeid ootusi, tahtsin lihtsalt endast maksimumi anda, kuna Johannes Erm kutsus," sõnas Hausenberg intervjuus Vikerraadiole. "Kaugus ei tulnud mitte kellelgi tulemuse mõttes välja, võrreldes teistega tegin enda kohta tubli tulemuse. Järgmistel päevadel isiklik rekord - odaga jäin väga rahule, tõkked olid tehniliselt väga rabedad ja sinna jäi väga palju varu sisse," võttis Hausenberg võistluse kokku.

Hausenberg kinnitas, et alates sügisest on ta rõhku pannud mitmevõistlusele. "Sügis läks väga hästi ja talvel tuli väike gripp, mis rikkus talve ära. Aprillis tegime kolmenädalase ettevalmistuse, mis läks superhästi. Praegu olen terve olnud, kõik on hästi sujunud ja praegu on kümnevõistlus plaanis augusti alguses Eesti meistrivõistlustel."

Septembri keskel toimuvate Tokyo maailmameistrivõistluste normiks on 8550 punkti. "Ma olen alati uskunud, et suudan selle normi täita, aga selle peale ma ei mõtle. Tänapäeval on norm nii kõrgeks läinud, aga usun, et olen selleks võimeline," kinnitas Hausenberg. "Tahaks lihtsalt ühe korraliku kümnevõistluse teha, et saaks endale kindlustunnet. Ma olen uue hingamise leidnud, nii palju faktoreid on mulle kindlust andnud ja heitealad, mis olid vahepeal mu nõrgem pool, on järgi tulnud," lisas ta.