Houston ja Minnesota ei lubanud oma treeneril Knicksiga rääkida

Knicksi juhendas viimasel viiel hooajal Tom Thibodeau, kes jõudis New Yorgi klubiga neljal hooajal play-off'i, ehitades üles ühe tugevaima meeskonna idakonverentsis. Eelmisel kahel hooajal lõppes Knicksi hooaeg idakonverentsi poolfinaalis, tänavu jõuti ka konverentsifinaali, aga NBA finaali pääses neli-kaks võidu teeninud Indiana Pacers.

Knicks otsustas valusa kaotuse järel Thibodeau teenetest loobuda ning otsing on veel varajases faasis, kuid Houston Rocketsi treener Ime Udoka ja Minnesota Timberwolvesi juhendaja Chris Finch võib nimekirjast maha tõmmata, sest klubid ei lubanud neid Knicksiga intervjuule.

ESPN-i ajakirjanik Shams Charania ning mitmed teised on kirjutanud sellest, et Knicksi esikandidaat on legendaarne mängujuht ja praegune Dallas Mavericksi peatreener Jason Kidd, kes lõpetas oma mängijakarjääri Knicksi juures.

ESPN-ile teadaolevalt ei lubaks ka Mavericks oma treeneril New Yorgiga kõneleda, aga see ei välista liikumist, sest Knicksil oleks võimalik Kidd peatreeneriks tuua vahetustehingu kaudu. Paraku on Knicks oma meeskonda ehitades saatnud tehingutes välja väga palju valikuid draft'is ehk tõenäoliselt peaks klubi peatreeneri vastu saatma mõne põhipanustaja. The Athletic kirjutas samas, et Kidd võib kasutada Knicksi huvi, et Dallaselt suur lepingpikendus välja meelitada.

Kidd on Mavericksi juhendanud neli hooaega ning jõudis Dallasega mullu finaali, kuid seal tuli tunnistada Boston Celticsi paremust. Tänavu tegi Mavericks aga šokeeriva vangerduse, kui saatis võistkonna staari Luka Doncici Los Angeles Lakersisse, vastu saadi keskmängija Anthony Davis.