Valasevitš: kisa oli suur, aga närv oli ka suur

Mitmevõistluse kvalifikatsioonis saab sooritada neli kava, millest kolme parema tulemused lähevad arvesse ning mille põhjal selguvad 24 edukamat, kes pääsevad laupäeval peetavasse finaali.

Kvalifikatsioon kestab kaks päeva – neljapäeval toimuvad rõnga- ja pallikavad ning reedel lindi- ja kurikakavad. Igas kavas on võimalik maksimaalselt 30 punkti koguda. Valitsev Eesti meister teenis rõngakavas 23.050 punkti ja pallikavas 24.600 punkti.

"Esimene kava oli selline rabe ja närviline, sest võistlesin esimest korda kodupubliku ees. Kisa oli suur, aga närv oli ka suur. Samas teist kava oli juba palju rahulikum teha," muljetas Valasevitš ERR-ile.

Valasevitš pidi enne rõngakava pikalt ootama, sest eelmise võistleja hinne ei tulnud õigeaegselt välja. "Eks see ikka pani natukene stressi peale. Mulle väga ei meeldinud seal niisama seista," ütles Valasevitš.

"Rõngas olin rohkem närviline, sest ikkagi esimene kava. Muidu ülejäänud asjad sain tehtud, aga lõpus oli suur lohakusviga. Ma ei olnud piisavalt tähelepanelik. Pallikava oli selles mõttes natukene raskem, sest rõngakava ei tulnud välja nii nagu oleks võinud, aga samas olin juba korra platsil ära käinud, nii et tegelikult oli teisel korral lihtsam," lisas ta.

Treener Monica Zirk jäi õpilase etteastega üldjoontes rahule. "Ütleme niimoodi, et Eestis võisteldes on pinge oluliselt suurem. Tundub küll, et kodupublik toetab ja kõik, aga samas see vastutuse osa on oluliselt suurem kui välismaal. Eks lapsed ise ka väga tunnetavad seda. Vead tulid sisse, aga selles mõttes tubli, et suutis pärast esimest kava ennast kokku võtta. Eks ta ise ka ehmatas pärast esimest kava ära. Väike tehniline viga maksis talle väga palju punkte. Pallikavas suutis ennast kokku võtta ja teha täitsa okei katse."

Kas asjaolu, et Valasevitš pidi rõngakava eel kaua ootama lisas stressi? "Jah, ütlen ausalt. Valeriale ei sobi ootamine. Ta on tavaliselt selline sportlane, kes vehib teha viimase minutini. Ega me ise ka ei tea alati, kaua peame ootama. Täna seisime päris kaua, lõpuks lubasin tal harjutama minna. Talle ootamine üldse ei sobi, peab alati midagi tegema. Trennis on ta samasugune. Ei tea, kas just see eksimuse tõi. Pigem oli lõpus väike tähelepanematus, mis selle eksimuse tõi."

Zirk usub, et Valasevitš suudab reedel edasipääsu eest heidelda. "Sport on sport. Ega me kunagi ei tea, mis sealt tuleb. Vormi põhjal on Valeria kindlasti valmis, aga võimlemine on selline pingeala, et kõik istuvad ja vaatavad ainult sind ja see tunne, et oled üksinda tähelepanu keskpunktiks teeb selle keerulisemaks."