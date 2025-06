Laas võitis Leedus etapi ja jätkab liidrina

160 km etapil Kedainiai - Kedainiai ringidel toimus palju. Kohe sõidu algfaasis sai ohtlik jooksikute grupp minema, aga õnneks Quick Pro Teami ratturid reageerisid kiiresti ning vahet suureks ei lastud ja lõpuks tõmmati esimene grupp kinni.

Sõidu kõige otsustavam äraminek oli 60 km enne lõppu kui eest sai umbes 15 meest, kelle hulgas ka Oskar Nisu. Meeskonnale oli see sobiv olukord, kuid Nisu lõhkus esimese rehvi ja langes peagruppi tagasi.

Seejärel tuli natuke "pokkerit" mängida ja loota, et teised tiimid aitavad vahet vähendada ja nii ka läks. Umbes 25 km enne lõppu lõpetas Quick Pro meeskond vedamise ja lootis natuke ka õnnele, sest viie mehega pole võimalik suurt peagruppi kontrollida ja kõike tööd teiste eest ära teha.

Viimased jooksikud saadi kätte kolm kilomeetrit enne lõppu, siis võttis meeskond oma sprindirongi üles, lahtivedamine toimis päris hästi ja Laas teenis kindla võidu.

"Sõit oli üsna hektiline ja kiire, palju oli kukkumisi ja kui mingid jooksikud eest saavad, siis vaadatakse üsna palju meie otsa, et mis meil plaan on. Mõnikord peamegi nn pokkerit ja tuima mängima, sest punt on väga suur ja me ei saa kogu sõitu enda peale võtta," lausus Laas.

"Eriti sellises olukorras, kus kuue mehe asemel startisime tuuril viie mehega. Tiim oli väga tugev täna ja ülisuuri apsakaid sisse ei lasknud, tegelikult see seis, kus Nisu oli ees, sobis meile hästi, aga kahjuks tabas teda ebaõnn."

"Müts maha, nii meeskonna sõitjate kui ka taustajõudude ees, see on kindlasti täna meeskonna võit!"