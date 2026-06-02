Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

Suvetreeningud noortele toimuvad 10. juunist kuni 19. augustini üle Tallinna ning neid juhendavad kvalifitseeritud treenerid. Treeninguid ei toimu riiklikel pühadel ehk 23. ja 24. juunil.

"Meie pikaajaline siht on ambitsioonikas – soovime, et vähemalt 70 protsenti Tallinna lastest ja noortest tegeleks regulaarselt meelepärase spordialaga. See eesmärk eeldab meilt järjepidevat tegutsemist ka koolivaheajal. Seetõttu loome noortele võimalused püsida aktiivsena terve suve vältel ning levitame spordipisikut läbi tasuta juhendatud tegevuste värskes õhus. Treeningutele on oodatud kõik 7–19-aastased noored: nii need, kes alles otsivad oma ala, kui ka staažikamad spordihundid," ütles kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Tasuta suvetreeningud on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti ja Tallinna Haridusameti korraldatav läbi suve vältav välitreeningute sari, mille eesmärk on pakkuda 7–19-aastastele noortele suvevaheajaks sportlikku ajaveetmise võimalust ja innustada regulaarselt liikuma. Suvetreeningute raames viivad võrk-, korv- ja jalgpalli ning tõuke- ja jalgrattatreeninguid läbi mitmed pikaaegse kogemusega treenerid.

Suvetreeningute ajakava ja lisainfot leiab Tallinna linna kodulehelt.