Vaher mitmevõistluse avapäevast: närv oli natukene sees

Tallinnas toimuvatel iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel on neljapäeval ja reedel kavas mitmevõistluse kvalifikatsioon. Mullu sel alal EM-il finaali jõudnud Anette Vaher ütles neljapäevase osa järel, et närvid said temast võitu.

Mitmevõistluse kvalifikatsioonis saab sooritada neli kava, millest kolme parema tulemused lähevad arvesse ning mille põhjal selguvad 24 edukamat, kes pääsevad laupäeval peetavasse finaali.

Kvalifikatsioon kestab kaks päeva – neljapäeval toimuvad rõnga- ja pallikavad ning reedel lindi- ja kurikakavad. Igas kavas on võimalik maksimaalselt 30 punkti koguda. 17-aastane Vaher korjas rõngakavas 25.800 punkti ja pallikavas 23.550 punkti.

"Rõngakava oli hea, aga ühe riski viskasin kaugemale. Õnneks jõudsin ja püüdsin selle kätte. Pallikava oleks võinud paremini minna. Tegin kava keskel ühe suure vea," rääkis Vaher võistluse järel ERR-ile. "Närv oli natukene sees. Kodupublik aitas mind, lihtsalt oli raske tehniliselt kava puhtalt teha."

Millest tuli viga pallikavas? "Kiirustasin ja viskasin valesti. Natukene hilinesin muusikaga," tõdes mullune EM-i finalist. "Homme (reedel - ERR) pean endast maksimumi andma ja kõik kavad puhtalt tegema. Siis on võimalik finaali pääseda. Konkurents on väga tihe."

Vaheri treener Irina Stadnik nõustus õpilase hinnanguga. "Rõngakava oli enam-vähem, aga mitte see, mida ootasime. Pallikava tegi veaga, aga võrreldes sellega, kuidas eelmisel võistlusel läks, siis see oli enam-vähem okei. Anette oli väga närviline täna. Võib-olla seepärast, et võistlus oli väga vara, aga loodame, et homme läheb tal paremini," ütles Stadnik.

"Homme üritame vabamalt võtta, mitte mõelda 24 parema hulka saamisest. Proovime mõelda puhtale, ilusale katsele ja nautida seda. Võib-olla siis tuleb paremini välja," lisas ta.