Vaher: kui publik karjub, püüaks nad justkui vahendit minuga koos!

Vaher teenis laupäevases finaalis rõngakava eest 25,800, pallikava eest 25,550, kurikakava eest 25,250 ning lindikava eest 24,150 punkti. Koondskoor 100,750 punkti andis 17-aastasele eestlannale esimeses grupis kümnenda koha, tema selja taha jäid kolm sportlast. Tema lõppkoht selgub pärast teise grupi võistluse lõppu.

"Täna jäin rahule," kinnitas Vaher oma võistluse järel ERR-iga rääkides. "Ei olnud suuri vigu. Väikesed olid ikka, aga ei olnud kaotusi. Täna tundsin ennast kindlamalt ja see pinge oli rohkem maas kui esimesel päeval."

Vaheri sõnul jäi ta ise kõige rohkem rahule pallikavaga. "Mul ei tulnud see pikka aega hästi välja ja täna tegin selle ära. Raskusi väga ei olnud, lihtsalt kui läksin esimese vahendiga, tundsin natuke närvi sees. Publik väga toetas. Kui nad karjuvad, püüaksid nad nagu minuga seda vahendit! Finaali pääsemine on see kõige meeldejäävam hetk. Kahel esimesel päeval - rohkem esimesel - kartsin juba ära - täna oli kindlam!" lisas eestlanna.

"Me oleme väga rahul!" tõdes treener Julia Tjomuškina. "Anette tegi täna stabiilselt kõik neli kava ilma kaotusteta, see on kõige tähtsam. Ta sai närvidega hakkama, eelmistel päevadel oli tal siin kodupubliku ees kindlasti palju raskem. Saime hakkama! Täna tuli tal vist isegi pall kõige paremini välja, viimastel võistlustel olime sellega eriti hädas. Rõngakava on tema trump ja ta oskab seda palju paremini ära. Arvan, et publik mõjus talle positiivselt - super toetus, me oleme nii tänulikud kogu Eestile!"