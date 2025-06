Karl Jakob Hein: mind visati Hispaanias kollanokana vette, aga ujusin välja

Koondise esiväravavaht Karl Jakob Hein on pärast vigastust taas heas vormis ja sai liigahooaja lõpus veel Valladolidis kirja kolm mängu. "Tervisega on kõik korras, vorm on hea. Sain pärast vigastust veel kolmes mängus mängida ja sain hea rütmi kätte. Nüüd on tore olla tagasi Eesti riiki esindamas," rääkis Hein ERR-ile.

"Individuaalselt oli väga edukas hooaeg. Mind visati rookie'ina (kollanokana - ERR) vette ja usun, et ujusin välja. Sain palju mänge, palju kogemust, palju karastust – seda kõike saab tulevikuks kaasa võtta."

Laenuleping on Heinal nüüd lõppenud, juulikuus alustab ta hooaja ettevalmistust Arsenali ridades, kuid laiem tulevik on praegu lahtine. "Pärast koondisemänge on mul väike puhkepaus ja siis juuli alguses hakkab kõik uuesti pihta. Vaatame, mis saab. Hetkeseisuga lähen Arsenali tagasi ja alustan hooajaeelset ettevalmistust nendega. Vaatame, mis tulevik toob."

Eesti koondis läheb aasta esimestes kodumängudes MM-valiksarja raames vastamisi Iisraeli ja Norraga. Eesti ja Iisraeli esimene omavaheline mäng lõppes viimase 2:1 võiduga.

"Meie kindel eesmärk on ikkagi minna seda mängu võitma. Eelmises mängus olime vähemalt poole mängust väga korralikul tasemel. Nüüd on seda vaja jälle teha. Vaatame eelmise mängu üle, kuidas saaks neid paremini nõelata. Kindlasti tuleb raske mäng, selline mees-mees mäng, aga meil on viis päeva aega, et mänguks valmistuda," märkis Hein.

Vigastused on eriti kõvasti räsinud koondise kaitseliini, kust jääb kõrvale mitu põhimeest, teiste seas koondise kapten Karol Mets. Heina sõnul see tema mänguks häälestumist ei mõjuta.

"Mina teen ikkagi oma tööd samamoodi. Valmistun igaks mänguks samamoodi, teen oma rutiinid samamoodi. Vahet ei ole, mis mängijad seal parasjagu koos minuga kaitseliinis on – minu töö on väravat kaitsta ja see jääb minu tööks," ütles koondise puurivaht.

Eesti võõrustab Iisraelit 6. juunil ja Norrat 9. juunil. Mõlemast kohtumisest teevad otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.