Alex Matthias Tamm: meil on võimalik kolm punkti koju jätta

Hea klubihooaja pealt liitus koondisega ka värskelt Sloveenia meistriks kroonitud ründaja Alex Matthias Tamm. "Meil oli klubisiseselt kolm soovi. Esiteks saada eurosarjas järgmisesse ringi, kuid see kahjuks meil ei õnnestunud. Siis teise asjana soovisime karikavõitu, aga seal kahjuks kukkusime poolfinaalis välja. Hooaja lõpus sai see kõige magusam ja parem soov ehk meistritiitel kindlustatud. Ehk kolmest üks sai täidetud, aga kõige parem," rääkis Tamm ERR-ile.

Aasta alguses Ljubljana Olimpijaga liitunud Tamm sai 12 liigamänguga kirja kuus väravat ja kaks väravasöötu. Mis oli edu võti? "Mul oli kohe algusest peale peatreeneriga väga hea klapp. Samuti võttis meeskond mind väga kiiresti omaks, sest suur osa meie mängijatest on välismängijad. Riietusruumis kuuled pidevalt inglise keelt ja mind võeti soojalt vastu. Lisaks oli üks Leedu poiss, kes tekitas nii-öelda koduse tunde. Tema aitas mul väga hästi sisse elada."

Tugev klubihooaeg andis Tammele palju enesekindlust juurde. "Loomulikult tunnen end enesekindlamalt! Ma sain seal väga häid mänge alla, mul õnnestus seal väravaid lüüa, pluss veel ka suure publiku ees mängida. See kõik andis minule kui mängijale ja kui Eesti koondise ründajale väga palju juurde," märkis Tamm.

Koondis teeb nüüd märtsikuisele Iisraeliga mängule analüüsi, et kindlustada reedeses valikmängus parem tulemus. "Esimene mäng näitas, et meil on võimalik nende vastu värav lüüa. Kui hoiame oma asjad korras, mänguliselt oleme ka tugevad, pluss veel pealtvaatajate toetus, siis läbi selle on võimalik meil kolm punkti koju jätta."

Eesti võõrustab Iisraelit 6. juunil ja Norrat 9. juunil. Mõlemast kohtumisest teevad otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.