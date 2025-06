Olümpiavõitja tuli Tallinna EM-ile uute kavadega: riski on rohkem

Venemaal sündinud, kuid Saksamaa lipu alla kolinud 18-aastane Varfolomeev jättis seljataha suurepärase hooaja, kui ta võitis Saksamaale Pariisi olümpiamängude iluvõimlemise individuaalse mitmevõistluses olümpiakulla.

Tallinnas toimuvad tiitlivõistlused on uue hooaja ja uue olümpiatsükli esimeseks suurvõistluseks. "Mul on väga hea meel siin olla, areen on ilus, atmosfäär on hea. Nüüd saab võistlustele keskenduda," ütles Varfolomeev ERR-ile. "Oleme pikka aega valmistunud, nüüd tahan oma rutiine näidata. Annan endast parima, eks siis näis."

Varfolomeevi olümpiakuld oli ajalooline, sest viimati võitis Saksamaa iluvõimleja olümpiamängudelt medali 1984. aastal. Mitmevõistluses polnud sakslased olümpiavõitu pälvinud. "Saksamaal on toimunud suur muudatus. Iluvõimlemine ei olnud nii populaarne, aga on hakanud nüüd kasvama. See on ilus sport, loodan, et sakslastele hakkab see veelgi enam meeldima," ütles olümpiavõitja.

Varfolomeev ütles, et on teinud oma kavades suuri muudatusi ning rõnga- ja lindiharjutuses esitab ta Tallinnas täiesti uut kava. Pallis ja kurikates kasutab ta olümpial edu toonud muusikat.

"See on esimene võistlus pärast olümpiamänge, palju on muutunud. Minu suurim eesmärk selles olümpiatsüklis on hästi võistelda. Samm sammu kaupa, kõigepealt EM, siis MM ja see kõik kulmineerub Los Angeleses," lisas iluvõimleja. "Muutsin rõngast ja linti, sest olin neid teinud juba kaks aastat. Mulle meeldivad uued kavad väga."

Tema treener Julia Raskina ütles, et uue olümpiatsükliga kaasnevad ka uued reeglid, mis toovad võistlustesse veelgi enam ennustamatust. "Sel hooajal on võistlused veelgi tihedamad. Meil on uus punktisüsteem. Tüdrukud peavad proovima keerulisi elemente ja riskima. Vead lähevad kalliks maksma, võistlustel on kõik võimalik," sõnas ise tiitlivõistlustel 15 medalit võitnud Raskina.

Võistlejad peavad siis külma närvi säilitama? "Treener eelkõige!" vastas ta.

Tallinnas toimuval EM-il on mitmevõistluse kvalifikatsioon 5.-6. juunini, mille käigus selguvad 24 paremat, kes selgitavad mitmevõistluse Euroopa meistri. Üksikharjutuste (rõngas, pall, lint, kurikad) finaalid, kuhu pääsevad kaheksa paremat, toimuvad pühapäeval. Meistriklassi medalivõitlusi näeb 7.-8. juunil otseülekannetes ETV2 ekraanil ja ERR-i spordiportaalis.