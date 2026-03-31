Eesti võimlemisliidu president pani ameti maha

Natalja Inno
Pärast kümmet aastat panustamist Eesti võimlemisse Eesti Võimlemisliidu juhatuse liikme, asepresidendi ja presidendi rollides ning vahepeal ka peasekretäri kohusetäitjana otsustas Natalja Inno alates aprillikuust liidu juhatuse liikme ja presidendiameti maha panna.

"Sel aastal möödub 10 aastat sellest, kui otsustasin panustada Eesti Võimlemisliidu arengusse oma teadmiste, oskuste, pühendumuse ja kirega. Nende aastate jooksul olen õppinud ja arenenud – eelkõige tänu võimlemiskogukonna abile, usaldusele ja teekonnal kohatud väljakutsetele. Olen õnnelik, et kasvasin väikesest võimlejast alaliidu juhiks," vahendab Eesti Võimlemisliit ühismeedias Inno sõnu. "Soovin südamest tänada kõiki sportlasi, treenereid, klubisid, koostööpartnereid ja liidu liikmeid – teie pühendumus, kirg ja toetus on olnud inspireeriv ning andnud jõudu ka keerulisematel hetkedel."

Inno jääb esindama Eesti Võimlemisliitu Euroopa Võimlemisliidu juhatuses.

Toimetaja: Maarja Värv

