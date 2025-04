Eesti iluvõimlemises käib tihe rebimine tippu pääsemiseks

Sügisest käivitunud kvalifikatsiooniperiood sai läbi nädalavahetusel peetud iluvõimlemise Eesti meistrivõistlustega. Täiskasvanute konkurentsis käis seekord individuaalses mitmevõistluses võistlusvaibal lausa 32 naist.

EM-koondisse pääsenud sportlaste esindusvormi meile näidanud võimlemisliidu presidendi Natalja Inno sõnul on senisest kõvema konkurentsi toonud treenerite hea töö ja klubid kasvanud toetus tippudele.

"See, kuidas klubid toetavad praegu täiskasvanud võimlejaid ja üritavad seda vundamenti neile luua selleks, et edendada just tippsporti ja täiskasvanute sporti, et see on kindlasti üks põhjustest," selgitas Inno, kes on ise tulnud mitmevõistluses kuuekordseks Eesti meistriks.

Oma mõju on ka uutel võistlusreeglitel, kus suur kaal väljenduslikkusel ja isiksuse näitamisel, et pakkuda pooleteist minutilise kavaga publikule minietendusi.

"Sa võib-olla ei pea olema väga klassikaline võimleja, aga kui sul on ikkagi meeldiv ja sa naudid seda protsessi, et sa esined, mitte isegi ei võistle, vaid esined, vot see andis kindlasti jõudu selleks, et meil on täna 33 meistriklassi võimlejat. Seitse-kaheksa aastat oli neid äkki kümme. See on ülipositiivne areng," märkis võimlemisliidu president.

Et Eesti meistrivõistluste kaks paremat, Valeria Valasevitš ja Anette Vaher, olid kvalifikatsiooniperioodil teistest selgelt paremad, siis otsustas võimlemisliit, et individuaalses mitmevõistluses, kus konkureerivad 39 riigi naised, pääsevad just nemad kodusel EM-il starti.

Lisaks mitmevõistlusele selguvad Tallinnas veel parimad üksikharjutustes ning medaleid jagatakse nii täiskasvanute kui ka juunioride rühmadele.

"EM-il me oleme esindatud 14 võimlejaga. Kuus juunioride klassi rühmkava võimlejat, kuus meistriklassi rühmkava võimlejat ja siis kaks individuaalvõimlejat – Valeria ja Anette, kes siis pürgivad, ma väga loodan, mitmevõistluse finaali ehk 24 parima hulka," ütles Inno.

Iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tallinnas 4.- 8. juunini Unibet Arenal. Kahe viimase päeva medalivõitlustele saab kaasa elada ETV2 ekraanile jõudvate otseülekannete vahendusel.

Eesti koondis kodusel EM-il: