Tallinnas toimub esimest korda iluvõimlemise EM

Eesti Võimlemisliidu peasekretäri Natalja Inno sõnul on tal korraldusõiguse taotlemise mõte olnud aastaid ning ta usub, et väljakutsega tullakse suurepäraselt toime. "Mõte, et just meil Eestis selgitatakse välja kontinendi parimad, oli väga ahvatlev. Loomulikult peame lisaks vägevale korraldusele töötama sihilikult ka koondise väärika esindamisega, sest koduseinte vahel ja toel võisteldes on alati suuremad võimalused," ütles Inno.

Võistlusprogrammi kuuluvad juunioride ja täiskasvanute iluvõimlemise rühmkava ning täiskasvanute individuaalarvestus, mis kuulub ka olümpiakavva.

Varasemalt on Eestis korraldatud iluvõimlemise GP-etapp (2020, 2022), iluvõimlemise MK-etapp (2013), mitteolümpiaala rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlused (2016, 2018), rühmvõimlemise MK-etapid (2005, 2019 ja 2022) ning rühmvõimlemise MM (2001, 2011).

Eesti Võimlemisliidu president Peeter Tishler rõhutas, et EM-i korraldus on Eesti võimlemisele suur samm edasi. "See tähendab, et meid on välja valitud ja usaldatud. 2025. aastal kannab Tallinn Euroopa spordipealinna tiitlit. Meil on hea meel, et antud tiitlivõistlus on selle staatuse orgaaniline osa. Usun, et Eesti saab EM-i korraldamisega väga hästi hakkama," sõnas ta.