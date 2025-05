Jaapani sumotäht tõusis rekordkiirusel yokozuna staatusesse

Viimati tõusis jaapanlane sumohierarhia tippu seitse aastat tagasi, kui yokozuna'ks kerkis Kisenosato.

191 kg kaaluv ja 192 cm pikk Onosato jõudis yokozuna staatuseni rekordkiirusel, vaid 13 profiturniiriga, seni hoidis seda rekordit Wajima, kellel kulus selleks kaheksa turniiri rohkem.

Ühtlasi on Onosato esimene sumokas, kes on teel yokozuna'ks ülendamisele saanud kõikidel turniiridel positiivse saldo ehk võitnud rohkem matše kui kaotanud.

"Olen tõeliselt õnnelik. Nüüd muutub kõik palju olulisemaks. Tahan jätkata keskendunult ja tõsist tööd tehes," kommenteeris Onosato. "See on minu jaoks üsna tundmatu territoorium. Tahan hoida enda stiili, olla Onosato. Kavatsen vaeva näha, et minust saaks ainulaadne ja võrratu yokozuna."

Yokozuna komitee, mis otsustas ühehäälselt Onosato yokozuna'ks ülendada, kommenteeris, et Onosato puhul hinnati lisaks tulemustele ka maadleja rahulikkust, oskust pinge all rahulikuks jääda ja tema maadlusstiili.

Sumohierarhia tipus on nüüd kaks yokozuna't, jaanuaris pälvis selle staatuse mongol Hoshoryu. Esimest korda lähevad kaks meest omavahel yokozuna'dena vastamisi juulis Nagoyas peetaval turniiril.